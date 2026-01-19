لندن : قاد جا مورانت فريقه ممفيس غريزليز للفوز على أورلاندو ماجيك 126 109 في مباراة ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) اقيمت في لندن، حيث قاطع أحد المشجعين عزف النشيد الوطني الأميركي قبل اللقاء وهو يصرخ "اتركوا غرينلاند وشأنها".

وسجل مورانت العائد من الاصابة 24 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة على ملعب "أو2 أرينا" في العاصمة الإنكليزية.

وقال مورانت البالغ 26 عاما عن عودته إلى الملاعب "كان شعورا رائعا، خاصة أنني تمكنت من فعل ذلك.أول مباراة رسمية لي خارج الولايات المتحدة... كنت بحاجة ماسة إليها".

ورافق الحماس اللقاء العاشر في الموسم العادي الذي يقام في لندن، لكن سرعان ما توترت الأجواء عندما هتف أحد المشجعين "اتركوا غرينلاند وشأنها" أثناء أداء فانيسا وليامس للنشيد الوطني الأميركي قبل المباراة احتجاجا على خطة الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي.

واظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الهتافات والتصفيق عقب الحادثة.

وسيطر غريزليز على مجريات المباراة فتقدّم بفارق وصل إلى 33 نقطة، منهيا الربع الاول برصيد 40 نقطة.

اعتاد غريزليز أخيرا على اهدار تقدمه بفارق يزيد عن 10 نقاط، على غرار ما حصل حين تقدم 20 نقطة في الشوط الأول خلال خسارته أمام ماجيك 111 118 في برلين الخميس في أوّل لقاء بينهما خارج حدود الولايات المتحدة.

قال جمال موسلي مدرب أورلاندو إن حيوية مورانت كانت عاملا حاسما في منع ماجيك من تحقيق عودة مماثلة الأحد، مضيفا "سرعته، حماسه، طاقته، عندما يدخل الملعب يصبح لاعبا قويا. إنه كالصاعقة في اختراقاته السريعة".

وفرض مورانت كلمته باكرا بتسجيله 20 نقطة، وأضاف إليها 10 تمريرات حاسمة في الشوط الأول.

وبدا واضحا أن مورانت وضع خلف ظهره خلافه مع الجهاز التدريبي لغريزليز في بداية هذا الموسم، كما وجد نفسه هذا الشهر محور تكهنات حول انتقاله بسبب تعرضه لاصابة في ربلة ساقه.

وعندما سُئل بعد المباراة عن التقارير التي تفيد بأن غريزليز قد أعلن استعداده للنظر في عروض التبادل الخاصة به، أشار مورانت إلى أنه ليس لديه أي اهتمام بالرحيل.

وأردف "إذا كان أي شخص هنا يعرفني، فأنا رجل مخلص للغاية. لديّ شعار على ظهري، وهذا يجب أن يخبرك بالضبط أين أريد أن أكون".

وبرز البديل الأسترالي جوك لانديل صاحب 21 نقطة ضمن صفوف غريزليز الذي سجل 6 من لاعبيه 10 نقاط أو أكثر. نجح لاعبوه أيضا في 52.7 في المئة من محاولاتهم، بما في ذلك 13 رمية ثلاثية.