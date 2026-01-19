إيلاف من لندن: في خطوة تعكس التزاماً متزايداً بسوق الإنتاج في الشرق الأوسط، كشفت شبكة "نتفليكس" عن ملامح خريطتها البرامجية العربية لعام 2026، والتي بدت أشبه بـ"إعادة هندسة" لنجاحاتها السابقة عبر استثمار العلامات الجماهيرية (Franchises) وتحويل الأفلام الناجحة إلى مسلسلات، بالتوازي مع المغامرة في مساحات الدراما النفسية والرعب.

وتشير القائمة المعلنة إلى توجه الشبكة نحو "المحتوى الآمن" جماهيرياً عبر مواسم جديدة لبرامج الواقع الأكثر جدلاً، مع ضخ دماء جديدة في فئة الإثارة والغموض.

الرهان على الامتدادات: "من الرماد" و"الخلاط+"

تبرز في القائمة تجربة سينمائية جديدة عبر فيلم "من الرماد: الهوة" (From The Ashes: The Pit)، الذي يأتي امتداداً لنجاح الجزء الأول. يتتبع الفيلم مسار الشخصيات "منى" (أصيل موريا)، "مشاعل" (مودي عبد الله)، و"هبة" (وفاء الوافي) في فصل جديد من الصراع النفسي، حيث يتحول فناء المدرسة إثر انهيار أرضي مفاجئ إلى فخ يضع الفتيات في مواجهة مباشرة مع حقائق دفينة، في حبكة تمزج بين "دراما الكوارث" والصراع النفسي.

وفي سياق مشابه لاستثمار النجاح، يتحول فيلم "الخلاط+" إلى مسلسل درامي، في محاولة لاستكشاف قصص النجاة والذكاء الحاد في بيئة صحراوية قاسية، بمشاركة أسماء بارزة مثل محمد الدوخي وزياد العمري، وإخراج عزيز الجسمي ومحمد العجمي.

الإثارة النفسية والرومانسية

تقدم الشبكة تجربة مغايرة عبر مسلسل "هوس" (Obsess)، الذي ينتمي لفئة الرعب النفسي، من بطولة يعقوب الفرحان وهيا عبد السلام. يدور العمل حول "طلال" الذي تقوده عودته إلى الديار نحو دوامة من الأسرار المظلمة، طارحاً تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين الذنب والرغبة.

وعلى الجانب الآخر، تراهن نتفليكس على "القط والفأر" في مسلسل "Chasing Shadows"، حيث يؤدي عبد الله السيف وعلي كاكولي وشيرين رضا قصة "حبيب"، المحتال البارع الذي يجد نفسه مطارداً من محقق عنيد. أما عشاق الرومانسية، فهم على موعد مع فيلم "Love in Slow Motion" الذي يجمع نور الغندور وعلي كاكولي في قالب كوميدي رومانسي يعيد تعريف مفهوم التوقيت في العلاقات العاطفية.

عودة "تلفزيون الواقع"

لم تغفل الشبكة حصتها من "الجدل الاجتماعي"، معلنة عن الموسم الثاني من النسخة العربية لبرنامج "الحب أعمى، حبيبي" (Love Is Blind, Habibi)، بعد الترشح لجائزة إيمي، والموسم الرابع من برنامج "دبي بلينغ" (Dubai Bling)، الذي يعد بمزيد من الصراعات داخل أروقة النخبة الاجتماعية في دبي.

