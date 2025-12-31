أصدر المصرف المركزي السوري عملة جديدة تغلق معها صفحة أخرى من حقبة حكم نظام حزب البعث وحكم عائلة الأسد في سوريا.

وكانت الأوراق النقدية القديمة تحمل أكثر من رمز في التاريخ السوري، لكنها تضمنت أيضاً صوراً للرئيس السوري السابق بشار الأسد ولوالده حافظ الأسد.

العملة السورية الجديدة.. كيف ينعكس استبدال العملة على جيبة المواطن؟

وفرّ بشار الأسد وعائلته من دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى روسيا، بعد تقدم فصائل المعارضة المسلحة التابعة لهيئة تحرير الشام نحو دمشق، لينتهي حكم عائلة بدأ بانقلاب عسكري قاده والده حافظ الأسد عام 1963.

وانتقلت السلطة إلى هيئة حكم جديدة تقود المرحلة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع – رئيس هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني سابقاً.

ودشّن الرئيس السوري أحمد الشرع مساء الإثنين 29 ديسمبر/كانون الأول في حفل رسمي، إصدار العملات الورقية الجديدة كاشفاً من قصر المؤتمرات في دمشق، عن شكل ولون جديد لأوراق الليرة السورية.

ومثل أي مسألة أو قرار جديد في سوريا، عكست التعليقات على العملة الجديدة، الانقسام السياسي المستمر في البلاد منذ عام، بالإضافة إلى روح السخرية والفكاهة لدى الشعب السوري.

كيف بدت الليرة السورية بلا صورة بشار الأسد؟

كشفت شاشة عملاقة خلف الرئيس السوري أحمد الشرع وحاكم المصرف المركزي عن شكل العملة الجديدة في سوريا.

وظهرت خلف الرجلين، عملات ألوانها زاهية، بالأخضر والأبيض والأزرق والزهر، وعليها رسومات ترمز إلى المنتوجات السورية مثل الزيتون والورد وسنابل القمح والقطن والعنب.

وقال حاكم المصرف المركزي السوري عبد القادر حصرية، إنّ العملة الجديدة تشكّل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري وتجسيداً لالتزام المصرف بتنفيذ سياسات إصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة".

Getty Images أوراق نقدية ملونة تحمل صور المنتوجات الزراعية السورية

وأشار الرئيس السوري أحمد الشرع، في حفل إطلاق العملة الجديدة، إلى وضع جدول زمني لاستبدال العملة القديمة بالجديدة، داعياً إلى الهدوء وعدم التوجه سريعاً لاستبدال العملة لأنّ ذلك قد يؤثر على سعر الصرف.

وطمأن الشرع المواطنين السوريين الذين يملكون العملة القديمة، بأنّ إصدار الأوراق الجديدة لا يعني أنّ القديمة باتت بلا قيمة.

وأكّد أنّ العملة الجديدة تعكس هوية جديدة و"الابتعاد عن الحالة النمطية من تقديس الأشخاص" ووضعهم على العملة النقدية التي يحتاج كل مواطن في سوريا إلى تداولها.

وتقوم عملية استبدال العملة على حذف صفرين، بحيث تعادل كل 100 ليرة حالية ليرة سورية واحدة.

كيف علّق السوريون على الليرة السورية الجديدة؟

احتفل سوريون بإطلاق العملة الجديدة والخلاص من العملة القديمة، فيما انتقد آخرون شكل العملة الجديدة والرسومات التي تحملها.

كما ظهر آخرون في مقاطع فيديو لشرح سعر صرف العملة الجديدة، أو للتعليق على إصدارها.

وتضمنت بعض التعليقات التهاني للشعب السوري على العملة الجديدة، بينما سخرت ردود فعل أخرى من أنّ العملة لا تحمل أي رمز تاريخي أو حضاري سوري، حسب تعبيرهم.

وشبّه حساب على منصة إنستغرام، العملة الجديدة بـ"أوراق المونوبولي". وقال آخر إنّ الليرة السورية الجديدة "تتظاهر بأنها يورو" (نسبة إلى عملة الاتحاد الأوروبي)، في إشارة لألوانها.

وقالت مستخدمة تدعى فايدة، تعليقاً على فيديو لأحد الناشطين السوريين للنقاش حول العملة الجديدة، إنه تمّ استبدال صور عائلة الأسد التي أشارت إليهم بعبارات مسيئة "بسلة الزهور والخيرات".

Getty Images الوردة الشامية على فئة العشر الليرات من العملة الجديدة في سوريا

وقالت صانعة محتوى اسمها كوثر اسماعيل في منشور فيديو على إنستغرام: "ناقصنا شوية خضرا ومنعمل أحسن صحن تبولة".

فيما هنّأ حساب بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا على انستغرام الشعب السوري بالقول: "مبروك لأصدقائنا السوريين على إطلاق العملة السورية الجديدة، القمح والزيتون والقطن والحمضيات والوردة الشامية… عناصر من الحياة السورية".

https://www.instagram.com/p/DS4LfGpjB5U/

وعلّق مستخدم اسمه منصور على منشور البعثة قائلاً: "يكسّر إيدكم على هل العملة بس شو مننطر من عالم ما خصا بالدولة والحضارة وفجأة سلموها سلطة".

لكنّ هيلدا علّقت على المنشور ذاته قائلة: "كتير حلوة التصاميم، وهي من البيئة والطبيعة السورية ومحاصيلها المباركة، عسى تكون العملة الجديدة خير علينا".

وعبّر مستخدمون آخرون لمنصة "إكس"، عن آرائهم حول العملة الجديدة. ونشرت مستخدمة اسمها رنين، مقطع فيديو تحترق فيه العملة القديمة وكتبت "سقطت صورة الطاغية عن الورق، كما سقط هو وعائلته، وبقيت سوريا. اليوم لا ننظر إلى عملةٍ جديدة... بل نلمس نصراً طال انتظاره".

وعبّر حساب آخر تحت اسم "ليبيرتيه" أي "الحرية" باللغة الفرنسية قائلاً: "المُلفت في العملة السورية الجديدة أنّ الجولاني قام بـ"سلخ" سوريا عن تاريخها العريق من آشور وبابل والسريان والبيزنطي، واستبدل حضارة تدمر بجاط فواكة (طبق فاكهة)".

وامتدّ النقاش بالوتيرة ذاتها إلى صفحات "فيسبوك"، حيث قال أحد المعلقين ويدعى محمد: "للأسف أغلب التعليقات سلبية وسخرية، الصورة ليست مهمّة، المهم استقرار العملة وهو ما يدل على استقرار البلد.. الله يحفظ بلدنا ويبارك برئيسها وحكومتها ويوحد شعبها لما فيه خير البلد وأهل البلد".

وقال مستخدم اسمه علاء: "أصبحت (العملة) سهلة على الأطفال، فيقولون اعطوني الزيتون أو الورود".