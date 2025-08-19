إيلاف من لندن: أعلنت الشرطة أنه لم تُعتقل أي شخص في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في اسكتلندا نهاية الأسبوع، وذلك بعد نشر مقطع فيديو على الإنترنت يُظهر رجلاً يرتدي قميصًا عليه شعار "Plasticine Action" يتحدث إليه رجال الشرطة.

يُظهر المقطع الرجل برفقة ضابطين في سوق الملح بغلاسكو، حيث يُمسك أحدهما بمعصم الرجل وكأنه يستمع إلى جهاز اتصال لاسلكي.

يُرى الرجل مرتديًا قميصًا أبيض مطبوعًا عليه عبارة "Plasticine Action: نعارض الرسوم المتحركة المُولّدة بالذكاء الاصطناعي"، إلى جانب صورة لشخصية مورف التلفزيونية بتقنية إيقاف الحركة.

يُستوحى تصميم الملابس من اللافتات والقمصان التي شوهدت في الاحتجاجات الداعمة لحركة "Palmist Action"، التي حظرتها الحكومة البريطانية في يوليو/تموز بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

جاءت الحادثة في أعقاب المظاهرة الوطنية الفلسطينية التي نُظمت يوم السبت في غلاسكو، والتي نظمها تحالف "أوقفوا الحرب".

وتأتي هذه الحادثة بعد ورود أنباء عن اعتقال رجل في لندن في وقت سابق من هذا الشهر لارتدائه قميصًا مشابهًا، قبل أن يُسحب الاعتقال عندما أدرك الضباط مضمونه.

ويُعتبر الانتماء إلى حركة فلسطين أو التعبير عن دعمها جرائم جنائية بموجب قانون عام 2000، وعقوبتها القصوى السجن 14 عامًا.

وصرح متحدث باسم شرطة اسكتلندا: "تعامل الضباط مع عدد من الأشخاص خلال مظاهرة في غلاسكو يوم السبت 16 أغسطس/آب 2025. ولم تُجرَ أي اعتقالات ولم نتلقَّ أي شكاوى".