إيلاف من لندن: أعربت منظمة العفو الدولية عن "قلقها البالغ" إزاء اعتقال 474 شخصًا خلال احتجاج "فلسطين أكشن" في لندن يوم أمس السبت.

حُظرت "فلسطين أكشن" منذ 5 يوليو/تموز، ما يجعل إظهار الدعم لها جريمة جنائية، لكن الشرطة قالت إن "عددًا كبيرًا" من المشاركين كانوا يحملون لافتات تدعمها.

وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية أن 466 شخصًا احتُجزوا بموجب قانون الإرهاب لإظهارهم دعمهم لجماعة محظورة.

وأُلقي القبض على ثمانية أشخاص آخرين بتهم أخرى، من بينهم خمسة بتهمة الاعتداء على ضباط.

وأعلنت شرطة العاصمة أن هذا أكبر عدد من الاعتقالات التي تُجريها في عملية واحدة خلال العقد الماضي على الأقل.

وقالت منظمة "الدفاع عن هيئة المحلفين" المنظمة للحدث في وقت سابق إن ما يصل إلى 700 شخص كانوا حاضرين في الحدث في ساحة البرلمان، وزعمت أن الشرطة تستعد "لأكبر عملية اعتقال جماعي في تاريخها".

لا عنف

وقالت المجموعة إن من بين المعتقلين معظم بيغ، المعتقل السابق في غوانتانامو، وموظفين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وأفراد من طائفة الكويكرز، وشخص كفيف يستخدم كرسيًا متحركًا.

وقال ساشا ديشموك، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، في بيان: "لم يكن المتظاهرون في ساحة البرلمان يحرضون على العنف، ومن غير المتناسب تمامًا، بل ومن السخافة، معاملتهم كإرهابيين.

وتابع: "بدلاً من تجريم المتظاهرين السلميين، ينبغي على الحكومة التركيز على اتخاذ إجراءات فورية وقاطعة لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وإنهاء أي خطر لتواطؤ المملكة المتحدة فيها".

وقالت شرطة العاصمة إن "عددًا كبيرًا من الأشخاص" في الفعالية شوهدوا "يرفعون لافتات تعبر عن دعمهم لحركة فلسطين".

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر: "إن الحق في الاحتجاج حق نحميه بشدة، لكن هذا يختلف تمامًا عن إظهار الدعم لهذه المنظمة المحظورة المحددة والضيقة".

نصيحة أمنية

وكان تم حظر حركة فلسطين بناءً على نصيحة أمنية مشددة عقب هجمات خطيرة شنتها المجموعة، شملت عنفًا وإصابات بالغة وأضرارًا جنائية جسيمة.

وأفادت الشرطة بأن المعتقلين نُقلوا إلى نقاط التفتيش في وستمنستر، وأُفرج عن أي شخص يُمكن التأكد من بياناته بكفالة بشرط عدم حضوره أي فعاليات دعم أخرى لحركة فلسطين.

أما الآخرون الذين لم يتسن التحقق من بياناتهم، ربما لرفضهم الإدلاء بها، فقد نُقلوا إلى أجنحة احتجاز في أنحاء لندن.

وقد فرضت الاحتجاجات ضغوطًا على قدرة السلطات على التعامل مع الوضع.

اجتماع قادة السجون

وقالت قناة (سكاي نيوز) أن كبار قادة مصلحة السجون، المعروفة باسم "كباسيتي جولد"، اجتمعوا اليوم لمناقشة كيفية التعامل مع العدد الكبير من الاعتقالات، حيث شارف سجن الرجال على الامتلاء.

ومن المفهوم أنه تم نقل 800 سجين من أكثر السجون ازدحامًا في لندن ومحيطها مسبقًا.

في بيان، قال اتحاد شرطة العاصمة: "نُعرب عن تعاطفنا مع زملائنا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الضباط الذين تعرضوا للاعتداء. تذكروا أنه لا يوجد ضباط شرطة "إضافيون"، بل هم نفسهم الذين تُلغى إجازاتهم، ويُضطرون للعمل في نوبات أطول، ويُنقلون من مناطق أخرى. الضباط مُرهَقون نفسيًا وجسديًا."

دخل قانون حظر منظمة "فلسطين أكشن" حيز التنفيذ في 5 يوليو/تموز، مُجرّمًا إظهار الدعم للمنظمة، ويُعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

وأعلنت منظمة "الدفاع عن مُحلفينا" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الاحتجاج سيستمر، بعد عدة مظاهرات مماثلة منذ حظره الشهر الماضي.

ويوم السبت، قال متحدث باسم المنظمة: "لا تُشكّل منظمة "فلسطين أكشن" والأشخاص الذين يحملون لافتات من الورق المقوى أي خطر على عامة الناس."

وصفت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان، اعتقال هذا العدد الكبير من الأشخاص بموجب قانون الإرهاب في المملكة المتحدة بأنه "مُقلق للغاية".

وكانت انطلقت مسيرة أخرى نظمها ائتلاف فلسطين، وهي جماعة مُنفصلة، من ساحة راسل وتجمعت في وايت هول.

أعلنت شرطة العاصمة عن اعتقال شخصٍ هناك لحمله لافتةً تدعم حركة فلسطين.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، وُجِّهت اتهاماتٌ إلى ثلاثة أشخاصٍ نتيجةً لنشاطٍ غير قانونيٍّ لحركة فلسطين.

محاكمات

وسيمثل جيريمي شيبام، 71 عامًا، من غرب ساسكس، وجالا أوديت موراي، 71 عامًا أيضًا، من ساري، وفيونا ماكلين، 53 عامًا، من هاكني شرق لندن، أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 16 سبتمبر.

ويواجه حظر حركة فلسطين طعنًا قانونيًا في نوفمبر بعد أن منحت المحكمة العليا هدى عموري، المؤسِّسة المشاركة لحركة فلسطين، مراجعةً قضائيةً كاملةً.