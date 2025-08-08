إيلاف من لندن: كانت الدولة الفلسطينية وجهود وقف الحرب الأوكرانية والعلاقات بين لند وواشنطن على أجندة لقاء وزير الخارجية البريطاني مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس.

وحل نائب الرئيس الأميركي مع عائلته ضيفا على وزير الخارجية ديفيد لامي في منزله الحكومي الريفي (تشيفنينغ) في مقاطعة كينت. ويثضي فانس عطلته الضيفية في المملكة المتحدة.

سيناقشان العلاقات البريطانية الأمريكية في اجتماع ثنائي قبل أن تنضم إليهما عائلتاهما.

وكان لامي حضر قداسًا في مقر إقامة نائب الرئيس في واشنطن خلال زيارة له في مارس الماضي، ويخطط الآن لرد الجميل بالإقامة في منزل (منحة تشيفنينغ) المُدرج ضمن الدرجة الأولى، في القرن السابع عشر، وكان في السابق منزلًا لإيرلات ستانوب، قبل أن يُمنح للدولة عام ١٩٥٩.

وكان يُستخدم تقليديًا كمقر إقامة ريفي لوزير الخارجية، لكن يُمكن لرئيس الوزراء ترشيح أيٍّ من زملائه في الحكومة لاستخدامه.

غزة

ويأتي اجتماع الجمعة في وقتٍ يشهد حالةً من عدم اليقين العالمي المُستمر، مع اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توسيع حملة بلاده في غزة، وتقارير عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء دونالد ترامب في الأيام المُقبلة.

وجدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفسيهما على خلاف بشأن غزة، حيث أثار تعهد السير كير ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار انتقاداتٍ من واشنطن.

أوكرانيا

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال ترامب خلال زيارةٍ إلى المملكة المتحدة الشهر الماضي إنه سيُقدّم الموعد النهائي لبوتين للموافقة على وقف إطلاق النار، وإلا سيواجه رسومًا جمركيةً أعلى، إلى يوم الجمعة.

لكن في حديثه في البيت الأبيض يوم الخميس، لم يلتزم الرئيس الأميركي باتخاذ أي إجراء عند انتهاء المهلة، مكتفيًا بالقول إن الأمر "يُترك" لبوتين.

وأكد مسؤولو الكرملين الاتفاق على لقاء بين الرئيسين الأمريكي والروسي، ويمكن أن يُعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، على الرغم من أن موسكو لم تُظهر أي بوادر تراجع عن هجماتها على أوكرانيا.

مهلة ترامب

وقال محللون إنه مع انقضاء المهلة التي فرضها على نفسه غدًا، على ترامب أن يُثبت كلامه ويفرض العقوبات التي وعد بها على روسيا. ستكون كارثة إذا سمح ترامب لنفسه بأن يُخدع من قبل بوتين مرة أخرى".

من المتوقع أيضًا أن يزور نائب الرئيس وعائلته قصر هامبتون كورت خلال رحلتهم إلى المملكة المتحدة، والتي سيقضي معظمها في منطقة كوتسوولدز.

وفي الأخيرن يشار إلى أن زيارة فانس تأتي بعد أسبوعين من زيارة ترامب إلى اسكتلندا لاستضافة قادة سياسيين ولعب الغولف في منتجعاته في أيرشاير وأبردينشاير.