إيلاف من لندن: غداة الهجوم الإرهابي على معبد يهودي في مانشستر يوم الخميس، دعت الشرطة اللندنية تطالب منظمي مظاهرة "حملة فلسطين" بتأجيلها أو إلغائها.

أوضحت شرطة لندن أن المظاهرة المخطط لها احتجاجاً على حظر "حملة فلسطين" ستشتت جهود الشرطة وتمنعها من القيام بواجباتها الأساسية في حماية المجتمع.

وكانت مجموعة "دافعو عن حقنا في المحاكمة" قد نظمت هذه المظاهرة التي كان مقرراً إقامتها في وسط لندن يوم السبت الماضي.

وأوضحت الشرطة في بيان لها: "إن الهجوم الإرهابي البشع الذي وقع في مانشستر أمس أثار قلقاً وخوفاً كبيرين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك في لندن.

وقال البيان: وفي الوقت الذي نحتاج فيه إلى توظيف جميع عناصر الشرطة لضمان أمن وسلامة المواطنين، فإننا مضطرون بدلاً من ذلك للتخطيط لتجمع أكثر من ألف شخص في ميدان "ترافالغار - الطرف الأغر" يوم السبت لدعم منظمة إرهابية.

وختمت الشرطة قائلة: إن تشجيع انتهاك القانون على هذا النطاق الواسع من شأنه أن يشتت جهود الشرطة في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع إلى خدماتها بشكل عاجل. لذلك، فإننا ندعو المنظمين إلى تحمل مسؤولياتهم وتأجيل المظاهرة أو إلغائها".