إيلاف من لندن: أوضحت منظمة تمثل السوريين في بريطانيا أن مهاجم المعبد اليهودي في مانشستر يوم الخميس، البالغ من العمر 35 عامًا لم يكن معروفًا لدى أي من أعضائها، معربةً عن تعازيها الحارة.

كانت الشرطة البريطانية أفادت بأن المشتبه به جهاد الشامي يحمل الجنسية البريطانية وهو من أصول سورية.

وقال تحالف السوريين البريطاني في بيان: "نشعر بالصدمة إزاء هذا الهجوم، ونقف بكل تضامن مع أبناء الجالية اليهودية في هذه المحنة".

وأضاف البيان: "إننا في الجالية السورية نعيش هذا الألم جيدًا، فقد تعرضنا لهجمات عنيفة في بريطانيا لأكثر من 15 عامًا".

غير معروف

وتابع البيان: "حتى الآن، لم يتمكن أي من أفراد الجالية السورية في مانشستر أو في أي مكان آخر في بريطانيا من التعرف على هوية المهاجم أو معرفته شخصيًا".

وأردف: "ندعو المجتمع إلى عدم السماح لهذه المأساة بأن تتسبب في حوادث عنصرية ضد السوريين أو المسلمين أو المهاجرين. لا يجب أن يجيب العنف بالعنف أو بالبغضاء".

واختتم البيان قائلاً: "نأمل ألا يُستغل هذا الحادث لفرض قيود على حرية التعبير، ولا سيما الحق في الاحتجاج السلمي والتنديد بالإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

ويُعتقد أن الشامي الذي قتلته الشرطة في مكان الهجوم يوم الخميس كان مقيمًا في بريستويتش، وهي بلدة تقع في منطقة مانشستر الكبرى، على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من موقع الحادث، حيث يرتبط اسمه بإحدى العقارات هناك.

وتظهر الصور التي التُقطت صباح الجمعة عناصر الشرطة خارج أحد المنازل في شارع لانغلي كرِسنت، مع إغلاق الطرق المؤدية إليه. كما رُصد وصول فريق من خبراء الطب الشرعي إلى الموقع.

وقالت الشرطة البريطانية ان اسم جهاد الشامي لم يكن اسمه مدرجًا في سجلات برنامج "بريفنت" التابع للحكومة البريطانية لمكافحة الإرهاب.

ويُعتقد أنه دخل المملكة المتحدة في سن صغيرة، وحصل على الجنسية البريطانية عام 2006، أي عندما كان يبلغ من العمر حوالي 16 عامًا.

ماذا قالت عائلته؟

وقال والد جهاد، فرج الشامي، نيابة عن عائلة الشامي في بريطانيا وخارجها: "أصابنا صدمة بالغة إثر نبأ الهجوم الإرهابي على المعبد اليهودي في مانشستر.

وأضاف: "إن عائلة الشامي في بريطانيا وخارجها تُدين بشدة هذا العمل الإجرامي الذي استهدف مدنيين أبرياء. نُدين بشدة هذا الهجوم، ونشعر بحزن عميق لما حدث. قلوبنا مع ضحايا هذا الحادث وأسرهم، وندعو الله أن يُسكنهم في رحمته".

وتابع: "نطلب من جميع وسائل الإعلام احترام خصوصية العائلة في هذه الفترة العصيبة، وتجنب استخدام هذا الحادث في أي سياق لا يعكس الحقيقة. نسأل الله أن يرحم الضحايا الأبرياء، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".