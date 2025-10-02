إيلاف من لندن: صنّفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية الهجوم الذي استهدف المعبد اليهودي صباح اليوم الخميس في مانشستر الكبرى على أنه عمل إرهابي.

وأكد مساعد مفوض الشرطة، لورانس تايلور، المسؤول الوطني عن مكافحة الإرهاب، هذا التصنيف في بيان صادر من مقر شرطة سكوتلاند يارد في لندن.

وأضاف أن الشرطة اعتقلت شخصين.

وقال: "بناءً على المعلومات التي لدينا، صرّحت إدارة مكافحة الإرهاب بأن هذا الحادث إرهابي"، موضحاً أن فرق التحقيق المتخصصة تباشر الآن "التحقيق في ملابسات الحادث".

وأشار إلى أن لديهم معلومات حول هوية المهاجم، لكن "لأسباب أمنية في موقع الحادث، لا يمكننا تأكيد ذلك في هذه المرحلة".

وأضاف: "سنحرص على دراسة كل معلومة وكل خيط من خيوط التحقيق بدقة".

وتابع: "نعمل بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية لضمان الحصول على صورة كاملة عن الوضع خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

ودعا المواطنين إلى "البقاء في حالة تأهب" وإبلاغ الشرطة عن أي شيء "يشككون فيه".

وقُتل شخصان في الهجوم الذي وقع في كرومسول، وأكدت الشرطة لاحقاً مقتل المشتبه به في تبادل لإطلاق النار.

وعلى صلة، قال رئيس الشرطة في مانشستر الكبرى، ستيفن واتسون، بعد أن أعرب عن تعازيه لأسر ضحايا "هذا الحادث المروع": "نحن على يقين من هوية الجاني، لكن قبل التأكد من ذلك تماماً، من المبكر الإفصاح عن هذه التفاصيل في هذه المرحلة".