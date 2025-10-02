إيلاف من لندن: صنفت الجمعية الإسلامية البريطانية، وهي منظمة حكومية مُكلفة هذا العام بمراقبة حوادث خطاب الكراهية ضد المسلمين، الهجوم بأنه "مرعب" و"مُستنكر بشدة".

قال عقيلة أحمد، الرئيس التنفيذي للجمعية: "ندين بشدة هذا الهجوم البشع، ونقدم دعمنا لمن سيتكبدون عواقبه".

وحذر من أنه لا يجب السماح لأحد باستغلال هذا العنف "لإثارة المزيد من التفرقة". كما أعرب عن دعم الجمعية للمجتمع اليهودي بعد الهجوم.

وأضاف أحمد: "في هذه الأوقات العصيبة، نطلب من المسلمين وجميع أفراد المجتمع توخي الحذر واليقظة. نعلم أن هناك من سيحاول استغلال هذا العنف لإثارة المزيد من التفرقة، ويجب ألا نسمح لهم بذلك".

ودعا مجلس مساجد مانشستر إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام: "من الضروري في مثل هذه الأوقات أن نقف متضامنين كشعب مانشستر الواحد، متحدين ضد الكراهية وملتزمين بالسلام والعدل واحترام الجميع".

يذكر أن الهجوم وقع في كنيس يهودي في حي كرومسول شمال مانشستر، وهو منطقة ذات أغلبية يهودية، تبعد حوالي 6 كيلومترات عن مركز المدينة.