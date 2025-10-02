إيلاف من لندن: أكدت الشرطة البريطانية مقتل شخصين في الهجوم على كنيس يهودي بمدينة مانشستر اليوم الخميس. ويُشتبه في مقتل شخص ثالث، وهو المشتبه به.

وصرحت شرطة منطقة مانشستر الكبرى: "نؤكد مقتل شخصين في الحادث الذي وقع أمام كنيس هيتون بارك اليهودي في شارع ميدلتون، بمنطقة كرومسبال في شمال مانشستر.

وأضافت: "أصيب شخص ثالث، وهو المشتبه به، برصاص عناصر الشرطة، ويُشتبه في وفاته أيضاً".

وأوضحت الشرطة أنها لا تستطيع تأكيد ذلك حالياً "بسبب إجراءات الأمان المتعلقة بالمواد المشبوهة التي كانت بحوزته".

وتم استدعاء فرق إبطال المتفجرات إلى مكان الحادث. يمكن سماع أصوات سيارات الشرطة من بعيد في منطقة كرومسبال.

وكانت شوهدت سيارة غير مجهزة بأضواء أو صفارات إنذار، يقودها رجل يرتدي ملابس عسكرية مموهة بنية اللون وقبعة خضراء، تقترب من موقع الحادث.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت، اليوم الخميس، عن إصابة 4 أشخاص إثر تعرضهم لهجوم بسكين قرب كنيس يهودي شمال مانشستر وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا على طريق ميدلتون، في كرامبسال، عقب الحادث.

حادث خطير

صرح عمدة مانشستر الكبرى، آندي بيرنهام، بأنه "حادث خطير" ونصح الناس بتجنب المنطقة. وأوضحت شرطة منطقة مانشستر الكبرى أن فرق الطوارئ وصلت إلى مكان الحادث قبل ساعة.

ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب المنطقة أثناء استمرار عمليات التعامل مع الحادث.

إعلان حالة طوارئ

وأعلنت خدمة الإسعاف في شمال غرب إنجلترا أنها تتواجد في موقع "حادث خطير" في شارع ميدلتون، كرومسول.

وفي بيان لها، قالت: "نحن نقوم حالياً بتقييم الوضع والعمل مع فرق الطوارئ الأخرى".

وأضافت: "أولويتنا هي ضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن".

عودة ستارمر

وعاد إلى لندن على الفور رئيس الوزراء السير كير ستارمر من كوبنهاغن لحيث كان يحضر اجتماعا مع الاتحاد الأوروبي.

وأعرب ستارمر عن استيائه الشديد من هذا الهجوم عند كنيس يهودي في يوم كيبور، أقدس الأيام اليهودية، يجعله أكثر فظاعة”.

. وسيحضر ستارمر اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي.

ومن جهتها، أصدرت وزيرة الداخلية شبانة محمود بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي حول الهجوم.

وقالت: "أنا مندهشة من نبأ الهجوم على المعبد اليهودي في مانشستر اليوم، في اليوم الأقدس لدى اليهود".

وأضافت: "أول ما يدور في ذهني هو المصابون، والشرطة وفرق الطوارئ الشجاعة". وأوضحت أنها تتلقى معلومات مستمرة من شرطة منطقة مانشستر الكبرى.

ودعت الوزيرة المواطنين إلى اتباع توجيهات فرق الطوارئ.

وعلى صلة، دعا وزير الشؤون الإقليمية المواطنين إلى اتباع توجيهات فرق الطوارئ، وقال إنه زار المعبد اليهودي في كرومسول من قبل، وأضاف أنه كان فخوراً بذلك.

وأعرب عن استيائه الشديد من الحادث.

وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين". ودعا المواطنين إلى اتباع توجيهات فرق الطوارئ.

يوم الغفران

ويوم الغفران أو “كيبور” هو اليوم الوحيد في العام الذي تغلق فيه إسرائيل بأكملها من الأعمال ووسائل النقل العام وحتى المطار.

ويقوم اليهود بالصوم وأداء الصلاة في هذا اليوم.

وأججت الحرب في غزة المشاعر في المملكة المتحدة مع تظاهرات كبيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن ومدن كبرى أخرى.