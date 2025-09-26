إيلاف من لندن: وفقًا لاستطلاع رأي ضخم، فإن نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح على طريق رئاسة الوزراء في بريطانيا.

يشير الاستطلاع الذي يكشف عن حجم الانهيار الذي يعيشه حزب المحافظين، إلى أن حزب الإصلاح سيفوز بـ 306 مقاعد، مقابل 5 مقاعد حاليًا.

ويقول استطلاع رأي (يو غوف)، الذي يعتمد على عينة من 13 ألف شخص تم اختيارهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى أنه في حال إجراء انتخابات غدًا، فسيتم تشكيل أغلبية ضعيفة في البرلمان، حيث سيفوز حزب الإصلاح بـ 311 مقعدًا من أصل 650، أي أقل بـ 15 مقعدًا من الحد الأدنى اللازم للفوز بالأغلبية (326 مقعدًا).

في الواقع، بعد استبعاد مقعد رئيس البرلمان وأعضاء حزب شين فين الذين لن يشاركوا، سيصبح من المستحيل تقريبًا على أي شخص آخر غير فاراج الحصول على أكبر عدد من أصوات النواب وبالتالي يصبح رئيسًا للوزراء.

تقدم

وتحسن وضع حزب الإصلاح منذ آخر استطلاع رأي ليو غوف في يونيو، عندما كان يفتقر إلى 55 مقعدًا لتحقيق الأغلبية. ويشير الاستطلاع إلى أن حزب الإصلاح سيفوز بـ 306 مقاعد، مقابل 5 مقاعد حاليًا، وهو أكبر زيادة في تاريخ الانتخابات البريطانية.

ويضع الاستطلاع حزب الإصلاح في المرتبة الأولى بـ 311 مقعدًا، يليه حزب العمال بـ 144 مقعدًا، والحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 78 مقعدًا، والحزب المحافظ بـ 45 مقعدًا، والحزب الوطني الاسكتلندي بـ 37 مقعدًا، والحزب الأخضر بـ 7 مقاعد، وحزب بلايد بـ 6 مقاعد، وثلاثة مقاعد لأحزاب يسارية أخرى.

ولا يشمل الاستطلاع مقاعد أيرلندا الشمالية.

حزب العمال

وبعد أقل من عام على فوز كير ستارمر الكبير، سيخسر حزب العمال حوالي ثلثي مقاعده الحالية، بانخفاض عن 411 مقعدًا فاز بها في الانتخابات العامة الأخيرة.

هذا أسوأ بكثير من نتائج الحزب في عام 2019 بقيادة جيريمي كوربين، عندما فاز الحزب بـ 202 مقعدًا، وهو أدنى عدد من المقاعد منذ عام 1931.

وسيتركز أكثر من ثلث مقاعد حزب العمال المتبقية في لندن، مما يجعل الحزب أكثر اعتمادًا على لندن من أي حزب بريطاني آخر على أي منطقة أخرى.

ومن بين الشخصيات البارزة التي ستخسر مقاعدها الوزراء: إيفيت كوبر، وويس سترينغ، وإد مليباند، وبريدجيت فيليبسون، وليسا ناندي، وأنجيلا راينر.

حزب المحافظين

وسيكون وضع الحزب المحافظ أسوأ، وقد يصل إلى حافة الهاوية. سيخسرون ثلثي مقاعدهم البالغ عددها 121 مقعدًا التي فازوا بها العام الماضي - وهو أسوأ نتائجهم في تاريخهم الحديث الذي يمتد إلى 190 عامًا - ليصبح عددهم 45 مقعدًا فقط.

وبالنظر إلى تاريخهم الأبعد، سيكون هذا أسوأ من أي نتيجة سابقة، حتى عودة إلى تأسيس حزبهم الأم، حزب المحافظين في سبعينيات القرن السابع عشر. سيضع هذا الحزب المحافظ في المركز الرابع بعد حزب الديمقراطيين الليبراليين، ولأول مرة لا يكون أحد الحزبين الأكبر.

وسيتم تهميش الحزب المحافظ في ويلز وجنوب غرب إنجلترا، وهما من معاقله الرئيسية حتى عام 2015، ولن يبقى لديه سوى ستة مقاعد في الشمال وواحد في اسكتلندا.

وقد يكون من بين الخاسرين من حزب المحافظين: روبرت جينريك، وبريتي باتيل، وجيمس كليفلي، وميل ستريد. سيخسر ما يقارب 60% من أعضاء مجلس النواب الحاليين مقاعدهم.

نظريًا، يمكن للمحافظين التعاون مع حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين والأحزاب الخضراء وحزب الوحدة الوطنية الاسكتلندي واليسار التقدمي وأعضاء البرلمان عن شمال أيرلندا لمنع فاراج من رئاسة الوزراء، لكن هذا غير مرجح عمليًا. وإذا امتنعوا عن التصويت، فسيكون لدى فاراج عدد كافٍ من النواب ليصبح رئيسًا للوزراء.

وتشير التوقعات إلى حصص انتخابية وطنية تبلغ 27% لحزب الإصلاح، و21% لحزب العمال، و17% للمحافظين، و15% للديمقراطيين الليبراليين، و11% للأحزاب الخضراء، و3% لحزب الوحدة الوطنية الاسكتلندي، و1% لحزب الوحدة الوطنية الويلزي.

وأظهرت بعض استطلاعات رأي يو غوف الأخيرة نتائج أعلى لحزب الإصلاح.

ويظهر نموذج التوقع هذا حجم التهديد الذي يشكله حزب الإصلاح على حزب العمال.

سيأتي ثلاثة أرباع مقاعد حزب الإصلاح من حزب العمال، بينما سيذهب أكثر من نصف مقاعد حزب العمال إلى حزب الإصلاح.

وستكون شمال شرق إنجلترا المنطقة الأقوى لحزب الإصلاح بـ 21 مقعدًا من أصل 27، تليها شرق ميدلاندز وويلز. أما المناطق الأضعف لحزب الإصلاح فهي لندن حيث سيحصل على ستة مقاعد من أصل 75، واسكتلندا حيث سيحصل على خمسة مقاعد من أصل 57.

اسكوتلندا

ستشهد اسكتلندا انتعاشًا لحزب الوحدة الوطنية الاسكتلندي، حيث سيزيد عدد مقاعده من 28 إلى 37، بينما سيخسر حزب العمال تسعة مقاعد. لا يعني هذا أن حزب العمال الاسكتلندي سيتمكن من الفوز بالأغلبية في البرلمان الاسكتلندي في الانتخابات المقبلة.

أما في ويلز، فمن المتوقع أن يحصل حزب الإصلاح على 23 مقعدًا، مقابل 6 مقاعد لحزب "بلايد ويلز" وثلاثة مقاعد لحزب العمال، ما يعني احتمالًا كبيرًا لخسارة حزب العمال السيطرة على البرلمان الويلزي في انتخابات مايو المقبل.

وسُئل الناخبون في بريطانيا العظمى من قِبل مؤسسة "يوغوف" عن كيفية تصويتهم في حال إجراء انتخابات غدًا، رغم أنه لا يُتوقع إجراءها قبل ثلاث أو أربع سنوات. وتتميز توقعات نموذج MRP هامش خطأ كبير.

وتشير التوقعات إلى أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيحصل على 311 مقعدًا، لكن هذا الرقم قد يصل إلى 342 مقعدًا، ما سيمنحه أغلبية مطلقة، أو قد ينخفض ​​إلى 271 مقعدًا. أما حزب المحافظين، فقد يحصل على ما بين 28 و68 مقعدًا، بينما يتراوح عدد مقاعد حزب العمال بين 118 و185.

* أعدت هذه المادة من قناة (سكاي نيوز) البريطاني على الرابط:

https://news.sky.com/story/nigel-farage-on-course-to-be-next-prime-minister-mega-poll-projects-13438143