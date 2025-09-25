إيلاف من لندن: سيتم إلزام جميع البالغين في المملكة المتحدة بحمل بطاقة هوية رقمية تصدرها الحكومة.

من المقرر أن يُعلن رئيس الوزراء البريطاني عن إلزام جميع البالغين في المملكة المتحدة بحمل بطاقة هوية رقمية جديدة تصدرها الحكومة.

ومن المتوقع أن يُعلن سير كير ستارمر عن تفاصيل هذه الخطة قريباً.

وتُعد هذه الخطوة أحدث مبادرات الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ستكون هذه البطاقة بمثابة إثبات لحق المواطن في الإقامة والعمل في المملكة المتحدة.

وستخضع هذه البطاقة، التي تُعرف باسم "بطاقة بريطانيا"، للاستشارات المجتمعية، كما يتطلب تطبيقها إقرار قانون خاص بها.

وبموجب هذه الخطة، سيُطلب من كل من يبدأ وظيفة جديدة حمل هذه البطاقة الرقمية، والتي سيتم بعدها التحقق من بياناتها في قاعدة بيانات مركزية تضم أسماء الأشخاص المسموح لهم بالعمل في المملكة المتحدة.

حالياً، يُطلب من العمال إبراز وثيقة هوية شخصية، لكن الحكومة لديها مخاوف من إمكانية تزوير هذه الوثائق.

قوانين الهجرة

وسيسمح النظام الجديد لجهات إنفاذ قوانين الهجرة بالتحقق من صحة بيانات البطاقة وتتبع الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني.

يعتقد أن ستارمر، وهو محامٍ سابق في مجال حقوق الإنسان، كان متشككاً في البداية بشأن هذه الخطة بسبب قيودها على الحريات المدنية.

لكن يبدو أنه وافق عليها، كما أن وزيرة الداخلية شابان محمود تُؤيدها أيضاً.

وفي يوليو/تموز، صرّحت عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال، هارييت هارمان، لقناة (سكاي نيوز) أن البطاقات الرقمية ستُصعّب من عملية العمل في الاقتصاد غير الرسمي.

وحذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراراً من أن عدم وجود بطاقات هوية في المملكة المتحدة يُشجع الهجرة غير الشرعية، لأن المهاجرين يعتقدون أن بإمكانهم إيجاد عمل في الاقتصاد غير الرسمي.