إيلاف من الدوحة: افتتح مهرجان الدوحة السينمائي 2025 فعالياته مساء اليوم بعرض فيلم الافتتاح "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية، والذي تنظمه مؤسّسة الدوحة للأفلام.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الشيخة الميّاسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، للفنّان جمال سليمان والفنانة غولشيفته فرحاني بمنحهما "جائزة التميز الفنّي" تقديراً لإسهاماتهما في عالم السّرد القصصي.

وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، من بينهم الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، والشيخ حسن بن محمد بن علي آل ثاني رئيس متحف: المتحف العربي للفن الحديث، والسيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وحسن الذوادي العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث، وسعد الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة زوروا قطر، إلى جانب نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية.

كما استقطبت السجادة الحمراء فريق عمل فيلم الافتتاح، بينهم المخرجة كوثر بن هنية، والمنتجان نديم شيخ روحه وأوديسا راي، والممثلون عامر حليحل وسجى الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا خوري، وسام حمادة والدة هند رجب، إضافة إلى ممثلين عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني برئاسة الدكتور يونس الخطيب والمدير العام خالد أبو غوش، إلى جانب نسرين جريس عيد قواس، رنا فقيه، عمر أحمد محمد القعم، مهدي جمال، نبال فرسخ، ومحمد أياد، وهم من جُسِّدت قصصهم في الفيلم.

كما شارك في مراسم الافتتاح عدد من صناع الأفلام من بينهم جيم شيريدان، محمد الإبراهيم، كمال الجعفري، إيليا سليمان، ياسمين حمدان، بريجيت لاكومب، ريثي بان، ظافر العابدين، دانة الفردان، مهدي حسن، إليانا، دانة المير، أكيرا ياماوكا، درّة زرّوق، إنجين ألتان دوزياتان، رحمة زين، عائشة آيشين توران، جاسم النبهان، وغيرهم.

وفي كلمتها خلال الحفل، قالت فاطمة حسن الرميحي، مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسّسة الدوحة للأفلام: «يمثّل هذا العام محطة مهمة في مسيرة مؤسّسة الدوحة للأفلام، إذ نحتفل بـ 15 عاماً من الالتزام برؤية تحققت اليوم على أرض الواقع. فالمؤسّسة ليست مجرد كيان يسهم في تشكيل صناعة السينما العالمية، بل تمثل وعدًا بأنّ لكلّ صوتٍ قيمة، وبأنّ للفنّ دائمًا موطنًا في قطر».

وأضافت: «لقد أرست مؤسّسة الدوحة للأفلام قواعد متينة للعصر الذهبي للسينما العربية لتكتب فصلًا أساسيًا في الحكاية الإنسانية المشتركة، حيث يلتقي الالتزام على المدى الطويل بالتأثير المستدام. ومع انطلاقة مهرجان الدوحة السينمائي، نحن مستعدون لمواصلة مسيرتنا في بناء مجتمع عالمي قائمٍ على الحوار والتفاهم، والمساهمة في صياغة مستقبل مشترك لأجيالنا».

ويقدّم المهرجان، الذي تتجاوز قيمة جوائزه 300 ألف دولار أمريكي، أربع مسابقات رئيسية للأفلام، إضافة إلى عروض خاصة وموسيقية حيّة، وجيكدوم، وبرامج متنوعة. كما تحمل موسيقى الحملة الرسمية توقيع المؤلفة القطرية دانة الفردان بالتعاون مع استديوهات كتارا وأوركسترا قطر الفلهارمونية.