إيلاف من الرباط: تنظم جائزة الملك فيصل، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، مساء يوم غد الأربعاء، في مقر الرابطة بالعاصمة الرباط، محاضرة علمية بعنوان "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس".

ويلقي المحاضرة الباحث السعودي الأستاذ سامي بن عبد الله المغلوث، الفائز بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2025 الذي سيستعرض المسارات التاريخية والجغرافية لانتشار المذهب المالكي، بدءا من أروقة المدينة المنورة، مرورا بقرطبة، ووصولا إلى فاس والقيروان، متتبعا حركة العلماء والمدارس الفقهية، ومبينا دور المكان في تشكل الذاكرة العلمية للمذهب.

يذكر أن المغلوث منح جائزة الملك فيصل تقديرا لجهوده البارزة في توثيق التاريخ الإسلامي، وصون الذاكرة الحضارية زمانا ومكانا، من خلال الأطالس التاريخية والجغرافية الإسلامية، التي تجاوز عددها أربعين أطلسا، ترجم بعضها إلى عدد من لغات المجتمعات الإسلامية.