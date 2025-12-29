إيلاف من الرباط: حسم المنتخب المغربي التأهل للدور المقبل في بطولة أمم افريقيا التي تقام على الأراضي المغربية، ونجح "أسود الأطلس" في تجاوز مرحلة المجموعات في الصدارة وبكل جدارة بعد الفوز على زامبيا بثلاثية الإثنين، ليرتفع رصيد المغرب إلى 7 نقاط حسم بها صدارة المجموعة، وتأهل رفقته منتخب مالي على حساب جزر القمر وزامبيا.

سجل أهداف المنتخب المغربي أيوب الكعبي (هدفان) في الدقيقتين 9 و 50، كما أحرز براهيم دياز المتألق هدفاً في الدقيقة 27، وكعادته خطف الكعبي الأنظار بهدف مقصي جديد يضاف إلى رصيده الكبير في الأهداف المقصية التي يحرزها بطريقة فنية خاصة.

المنتخب المغربي ظهر بوجهه الحقيقي في مباراته أمام زامبيا، ولم يكن الأمر قاصراً على الفوز بثلاثية نظيفة فحسب، بل نجح "أسود الأطلس" في تقديم الأداء المقنع الذي يبعث على الاطمئنان في مواصلة الطريق للفوز باللقب القاري الغائب منذ ما يقرب من نصف قرن.

ومن بين مكاسب المباراة عودة النجم أشرف حكيمي قائد المنتخب المغربي، ونجم باريس سان جيرمان بعد طول غياب بسبب الإصابة، وجاءت عودة حكيمي الذي شارك في دقائق من الشوط الثاني بهدف اعادته إلى أجواء المنافسات استعداداً للأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

مصر تكتفي بالتعادل مع أنغولا



فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة مصر وأنغولا، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما أنهى منتخب أنغولا مشاركته في البطولة في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين.

وشهدت مباريات المجموعة أيضا فوز جنوب إفريقيا على زيمبابوي 3-2.

وفضل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، الدفع عن بالعناصر الاحتياطية التي لم تشارك في مباراتي زيمبابوي وجنوب إفريقيا في الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات، حيث شارك الحارس مصطفى شوبير أساسيا إلى جانب أسماء عدة أبرزها الثنائي الهجومي مصطفى محمد وصلاح محسن، والظهير الأيسر أحمد فتوح ولاعبين أخرين.

وسيواجه منتخب مصر في دور الستة عشر، صاحب المركز الثالث في إحدى المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، يوم الخامس من يناير (كانون الثاني) المقبل.

