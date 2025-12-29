أكادير (المغرب) : لحقت جنوب إفريقيا، بمصر المتصدرة التي حجزت البطاقة الأولى في المجموعة الثانية الجمعة، والمتعادلة سلبا مع أنغولا بغياب النجم محمد صلاح، إلى ثمن النهائي، بعد فوزها على زمبابوي 3 2 في الجولة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وباتت جنوب إفريقيا رابع المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد مصر ونيجيريا والجزائر.

وكانت مصر (7 نقاط) ضمنت صدارة المجموعة في الجولة الثانية بعد فوزين متتاليين وتأهلت إلى ثمن النهائي، قبل تعادلها السلبي مع أنغولا التي حلّت ثالثة بنقطتين، مقابل ست نقاط لجنوب إفريقيا ونقطة واحدة لزمبابوي.

على الملعب الكبير في مراكش، حققت جنوب إفريقيا التي كان يكفيها التعادل للتأهل في ظل عدم فوز أنغولا على مصر، فوزها الثاني بفضل هدف متأخر سجله أوسوين أبوليس من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وكانت جنوب إفريقيا تقدمت عبر تشيبانغ موريمي بعد تمريرة حاسمة من لايل فوستر (7) وعادلت زمبابوي عبر عبر تاواندا ماسوانهيس مستفيدا من تمريرة متقنة مررها جونا فابيش (19).

وواصل الجنوب افريقيون سيطرتهم إلا أن الفرص التي لاحت أمامهم لم تهز الشباك، حتى مطلع الشوط الثاني حيث تمكن فوستر من ترجمة تألقه بتسجيله الهدف الثاني لبلاده من تسديدة قوية (50).

وضغط لاعبو زمبابوي مجددا سعيا للتعادل الذي تحقق عبر أوبري موديبا بالخطأ في مرمى فريقه (73)، قبل أن يسجل أبوليس الثالث لجنوب إفريقيا.

مصر تتعادل بالبدلاء

وعلى الملعب الكبير في أغادير، لعب المنتخب المصري المباراة بعدد كبير من البدلاء، إذ فضّل المدرب حسام حسن إجراء تغييرات بالجملة وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين، على رأسهم القائد محمد صلاح والحارس محمد الشناوي.

وكان صلاح سجل هدف الفوز على جنوب إفريقيا من ركلة جزاء في الدقيقة 45 ضمن الجولة الثانية، كما أهدى منتخب بلاده الفوز الأول بهدف متأخر في الدقيقة 90+1 على زمبابوي (2 1).

أخطر فرص منتخب مصر في الشوط الأول جاءت في الدقيقة 20 بعدما ارسل محمود صابر كرة عرضية قابلها مصطفى محمد بضربة خلفية مزدوجة، قبل أن تصل الكرة إلى حسام عبد المجيد لكن رأسيته مرت فوق العارضة من مسافة قريبة.

وسيطر المنتخب الانغولي على النصف الأخير من الشوط، وفي الدقيقة 36 مر مابولولو من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية تصدى لها مصطفى شوبير بثبات.

وفي الدقيقة 42 تبادل شيكو بانزا الكرة مع مابولولو الذي انفرد بمرمى شوبير وسدد كرة أخطأت المرمى بقليل.

وقبل نهاية الشوط الأول سدد قائد أنغولا فريدي كرة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها شوبير ببراعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

مع بداية الشوط الثاني دفع حسام حسن بالثلاثي ياسر ابراهيم ومصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو"، لكن فريدي كاد يتقدم لأنغولا حين سدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة ارتدت من القائم الأيمن إلى خارج الملعب (50).

وسدد زيزو كرة قوية بعدما تسلم تمريرة ابراهيم عادل أبعدها الحارس لركلة ركنية (60).

وتعرض مهند لاشين للإصابة ما دفع حسام حسن لإشراك محمد شحاتة بدلا منه (64).