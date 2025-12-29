الرباط : استعاد المدرب الارجنتيني للمنتخب التنزاني لكرة القدم أنخل ميغيل غاموندي ذكريات بداياته التدريبية في تونس الإثنين عشية مواجهة "نسور قرطاج" في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وقال غاموندي في مؤتمر صحافي عشية المباراة الحاسمة أمام تونس "أحتفظ بذكريات جميلة وأصدقاء في تونس عندما اشتغلت في الترجي الرياضي، لقد استمتعت وكان لي شرف العمل في هذا النادي والبلد الجميل".

وأضاف "تعود بي الذاكرة الان إلى أكثر من 20 عاما، وانا سعيد وفخور جدا بتلك التجربة" في إشارة الى عمله مساعدا لمواطنه الراحل أوسكار فولوني.

وتابع غاموندي الذي توّج مع الترجي بلقب الدوري في عام 2004 "منذ ذلك الحين، تطورت كرة القدم التونسية كثيرا، أنا أعرفها جيدا، لديهم منتخب جيد وهو غني عن التعريف".

وأوضح "ستكون مواجهة قوية ضد منتخب قادم من خسارة أيضا ويبحث عن التاهل، لكننا مستعدون للقتال وتمثيل البلاد أحسن تمثيل في فرصتنا الأخيرة لمواصلة المشوار ونحن مستعدون ونعي جيدا المسؤولية الكبيرة التي على عاتقنا ولكن لدينا التزام كبير أيضا".

ويعرف غاموندي كرة القدم المغاربية بشكل كبير كونه أشرف على تدريب أندية حسنية أغادير والوداد البيضاوي واتحاد طنجة المغربية واتحاد الجزائر وشباب بلوزداد الجزائريين والنصر الليبي.

ولجأ الاتحاد التنزاني مؤقتا الى خدمات المدرب الأرجنتيني الذي يشرف على فريق سينغيدا بلاك ستارز التنزاني، قبل شهرين من انطلاق أمم إفريقيا خلفا للمحلي حامد سليمان "موروكو" المقال من منصبه.

ودافع غاموندي عن اختياراته للتشكيلة في مباراتيه ضد نيجيريا (1 2) وأوغندا (1 1) بقوله "من السهل أن تكون مدربا بعد المباراة والجميع يصبح مدربا بعد المباريات، أريد أن أكون واقعيا في اختيار التشكيلة وإدارة المباريات تتطلب الوقوف على كل صغيرة وكبيرة مع احترام الخصم".

وأضاف "سنبذل كل ما في وسعنا، احيانا نرتكب اخطاء وأنا أحد المدربين الذين يعترفون بالأخطاء وحتى أمام اللاعبين. المنتخب التونسي يعتمد أسلوبا هجوميا يرتكز على الجناحين، وغالبا ما يسجل عبر الاختراقات والكرات العرضية. سنضغط بقوة على المنتخب التونسي من مختلف الجبهات وبشكل مكثف".

وختم قائلا "أمامنا فرصة لدخول التاريخ وسنعمل على استغلالها على أحسن وجه" في إشارة الى الفوز الذي تلهث خلفه تنزانيا في مشاركتها الرابعة في العرس القاري.

خاض منتخب تنزانيا، الملقب "نجوم الأمة" 11 مباراة حتى الان (1980 و2019 و2023 و2025)، من دون أن ينجح في تحقيق الفوز (أربعة تعادلات وسبع هزائم في تسع مباريات).