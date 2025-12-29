إيلاف من القاهرة: اشتعلت أزمة التصريحات التي أطلقها السياسي الفلسطيني جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ضد الحكم المصري أمين عمر الذي أدار مباراة منتخبي السعودية وفلسطين في كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في الدوحة.

جبريل الرجوب يهاجم الحكم المصري امين عمر، حكم مباراة فلسطين والسعودية في كأس العرب 😂😂 pic.twitter.com/5bZllVxykR — Meshhek (@mechhik) December 25, 2025

وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 على حساب فلسطين في ربع النهائي في ظل جدل تحكيمي حول صحة هدف الفوز للأخضر السعودي.

ووجه الرجوب انتقادات حادة ضد الحكم المصري في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، قائلاً بأن الحكم المصري يجسد

ومن المرجح أن يتحرك الحكم المصري الدولي أمين عمر للتقدم بشكوى رسمية للاتحادين العربي والدولي لكرة القدم رداً على تصريحات الرجوب، خاصة أن الهجوم من المسؤول الفلسطيني يحمل اهانات كبيرة للحكم المصري، فضلاً عن التلميح بوجود رشوة للحكم، حيث قال الرجوب :"الأيام سوف تجعلنا نتعرف على الثمن".

وسوف يكون تحرك أمين عمر لشكوى الرجوب مدفوعاً باثبات الاهانات من خلال مقطع فيديو متداول للرجوب، فضلاً عن أن أمين عمر حصل على التقييم الافضل والأعلى في البطولة في المباراة المشار إليها بين السعودية وفلسطين.

كما أصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًا، أدان فيه تصريحات جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ضد الحكم المصري أمين عمر.

يأتي هذا بعدما هاجم الرجوب، الحكم أمين عمر الذي أدار مباراة فلسطين والسعودية في كأس العرب الأخيرة، وقال: "الحكم شكل كل أشكال الخسة والندالة".

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي: "تابع الاتحاد المصري لكرة القدم باستغراب شديد التصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن أحد الحكام المصريين، ويؤكد في هذا الإطار حرصه الدائم على الحفاظ على علاقات الاحترام والتعاون المتبادل بين جميع الاتحادات الشقيقة".

وأضاف: "وفي الوقت ذاته، يعرب الاتحاد المصري عن رفضه التام لما ورد في هذه التصريحات من عبارات لا تتماشى مع القيم والمبادئ التي يرسخها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) فيما يتعلق باحترام الحكام وتقدير دورهم المحوري في إدارة المباريات، كما يعرب عن استنكاره لما تضمنته هذه التصريحات بحق أحد أفضل الحكام المصريين، ممن يحظون بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديره".