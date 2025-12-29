الرباط : أكد مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم سامي الطرابلسي الإثنين في الرباط استعداده للانسحاب من منصبه "عندما أشعر أنني لست مناسبا" لتدريب "نسور قرطاج"، وذلك عشية مواجهة تنزانيا في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

كان النصيب الأكبر من أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحافي حول الانتقادات الموجهة الى الطرابلسي عقب السقوط أمام نيجيريا (2 3) في الجولة الثانية الاربعاء في فاس وتحديدا الدقائق الـ65 الاولى التي استقبلت فيها شباك التوانسة ثلاثية نظيفة، فضلا عن عدم إشراكه مهاجم سلتيك الاسكتلندي سيباستيان تونيكتي الذي أبلى البلاء الحسن بعد دخوله بديلا.

ورد المدرب برزانة وثقة وهدوء، قائلا "لست هنا للرد على الانتقادات لانها ليست وليدة الماضي أو المباراة الاخيرة، كانت قبل مواجهتنا للبرازيل في مباراة ودية وأي مباراة ودية بل في جميع المباريات، كل واحد يرى الكرة من منظوره، أنا هنا للعمل لصالح المنتخب، هناك فترات زاهية، وهنا فترات سيئة، حتى عندما نفوز لا ننسب ذلك لنا كجهاز فني، بل إلى اللاعبين لانهم هم من يحققون الانتصارات والانجازات".

وأضاف "خسرنا وهذا أمر يحدث في كرة القدم ولكننا خسرنا أمام منتخب قوي يضم ثلاثيا هجوميا قويا (فيكتور) أوسيمهن، (أديمولا) لوكمان، الأفضل في القارة في العامين الماضيين، و(أكور) أدامس".

وأوضح "أحد أسباب خسارتنا هو فشلنا في التفوق في الثنائيات سواء الدفاعية او الهجومية، وفي كرة القدم عندما يحدث ذلك لا يجب التكلم عن الخطة التكتيكية لان الثنائيات هي الاهم وأساس فرض الشخصية والسيطرة".

"مباراة نهائية"

وأردف قائلا "وسائل الاعلام تبحث عن مواضيع خارجة عن الحقيقة لاغناء صفحاتنا بالانتقادات الى المنتخب والمدرب وخططه وعمله لكنني لا أكترث للانتقادات، فأنا متواضع وسابقى كذلك وسأستمر في عملي، وعندما أشعر بانني لست مناسبا وأجواء العمل غير متوفرة سأنسحب".

وتابع "الانتقادات على أمور تافهة وهي ليست لها قيمة بالنسبة لي، أنا أعمل مع أناس بجد وباحترافية، عندما نربح (نفوز) تتم الاشادة بالجهاز الفني بأكمله، وعندما نخسر ننتقد المدرب ونقول أنه لا يتجاوب مع جهازه الفني، هذا هراء ولا يهمني".

وعن تونيكتي، قال "عندما تسلمت المنتخب وجدت العديد من اللاعبين مهمشين وكانوا يأتون الى المنتخب بأعصاب متوترة، حاولنا الترميم، تونيكتي لاعب رائع وجربته في مباريات دولية وودية، وكلما وجدت فرصة أشركه (...)، نفتخر بجميع اللاعبين وكلما اتيحت الفرصة سندفع به على غرار (إلياس) العاشوري والياس سعد".

وبخصوص مواجهة تنزانيا، قال "إنها مباراة مهمة وتكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا، هي ليست سهلة وبمثابة مباراة نهائية أو أكثر فهي مفتاح التأهل إلى الدور المقبل".

وأوضح "جميع المنتخبات الموجودة تفرض الاحترام، وتنزانيا كانت ستقلب المباراة على نيجيريا، عقدنا اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني وتركنا مباراة نيجيريا بأشيائها الايجابية والسلبية وبدأنا التركيز على تنزانيا واهمية نتيجتها وسندخلها بمستوى عال وإن شاءالله نفوز بها".