لاغوس : أصيب بطل العالم السابق في الوزن الثقيل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بجروح طفيفة في حادث سير مروّع على طريق سريع في نيجيريا أسفر عن مصرع شخصين، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وقال أولوسي باباسي المتحدث باسم شرطة ولاية أوغان في بيان "كانت السيارة التي تُقلّ أنتوني جوشوا، وهي من نوع لكزس رباعية الدفع، متورطة في الحادث الذي تجري التحقيقات في ملابساته حاليا. كان جوشوا يجلس في المقعد الخلفي، وقد أصيب بجروح طفيفة ويتلقى العلاج الطبي حاليا".

وأظهرت صور متداولة على الإنترنت جوشوا، البالغ 36 عاما ومن أصول نيجيرية، عاري الصدر ومحاطا بما بدا أنه زجاج نوافذ محطم على المقاعد من حوله.

قال إيدي هيرن مروّج مباريات الملاكم البريطاني لصحيفة "ديلي ميل سبورت" إنه كان في عطلة عائلية و"استيقظ على خبر هذا الحادث".

وأضاف "نحاول التواصل مع أنتوني وفي الوقت نفسه لا نريد التكهن بحالته، لكن لحسن الحظ يبدو أنه بخير مما رأيته في الصور".

وأفادت صحيفة "بانش" أن الحادث وقع على طريق لاغوس إيبادان السريع عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها جوشوا بشاحنة.

وأكد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن جوشوا كان ضالعا في الحادث.

وقال شاهد عيان إن جوشوا كان يسافر في موكب من سيارتين، وكان يجلس خلف السائق.

وأوضح أديينيي أوروغو لصحيفة "بانش": "الراكب بجانب السائق والشخص الجالس بجانب جوشوا لقيا حتفهما على الفور".

وكان جوشوا قد أطاح مطلع الشهر الجاري بصانع المحتوى على موقع يوتيوب الذي تحول إلى ملاكم الاميركي جايك بول في نزال أقيم في ميامي ونقله عملاق البث التدفقي "نتفليكس" بميزانية ضخمة، وجائزة مالية قدّرت بـ 184 مليون دولار.

ومن المقرر أن يواجه جوشوا، بطل أولمبياد لندن 2012 وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، العام المقبل مواطنه وبطل العالم السابق ايضا تايسون فيوري.