إيلاف من واشنطن: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بدعم توجيه ضربة عسكرية لإيران إذا واصلت محاولة إعادة بناء قدراتها النووية، فيما طالب حركة حماس بنزع سلاحها.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مارالاغو بفلوريدا: "أسمع أن إيران تحاول بناء مواقعها النووية مجددًا، وإذا كانوا يفعلون ذلك فسنضربها مرة أخرى".

وتابع ترامب: "سأدعم هجوما سريعا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية"، داعيا طهران للتوصل إلى اتفاق.

وفيما يتعلق باتفاق غزة، أكد الرئيس الأميركي أن على حركة حماس التخلي عن سلاحها، معبرا عن أمله في الوصول إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة "بسرعة كبيرة".

وأكد ترامب أن إعادة إعمار قطاع غزة سيبدأ قريبا، مضيفا: "سنفعل كل ما في استطاعتنا لاستعادة رفات آخر رهينة".

وبشأن علاقة إسرائيل بالدول المجاورة لها، قال ترامب: "آمل أن يصبح نتانياهو على وفاق مع سوريا"، كما أشار إلى تركيا قائلا: "سأتحدث مع نتانياهو بخصوص تركيا".

وأكد ترامب أن "هناك 5 موضوعات رئيسية سأبحثها مع نتانياهو"، مضيفا:"سويت 3 قضايا خلال 5 دقائق من لقائي مع نتانياهو".

