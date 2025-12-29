إيلاف من الرياض: انتُخب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية الشيخ عبدالله صالح كامل، رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية للدورة السادسة عشرة، وذلك للفترة من 2026 حتى 2029، في خطوة تعكس الثقة التي يحظى بها في الأوساط الاقتصادية والتجارية.

كما شهدت الانتخابات فوز عماد الفاخري بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، وخالد الصيخان بمنصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد.

وتولى رئاسة اتحاد الغرف السعودية منذ تأسيسه عام 1980 م، 18 اسمًا بارزًا في مجال المال والأعمال، وأدى الاتحاد دورا محوريا في تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع شركائها المحليين والدوليين، فضلًا عن إسهاماته في دعم القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال شراكات مهمة مع الجهات الحكومية.

دور الغرف التجارية في مرحلة التغيرات الاقتصادية

يشهد اقتصاد السعودية في الوقت الراهن تحولات هيكلية كبيرة في ظل رؤية المملكة 2030، حيث يركز بشكل أساسي على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وتعزيز دور القطاع الخاص، الأمر الذي يعزز دور الغرف التجارية في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

أبرز التغيرات الاقتصادية

- نمو الناتج المحلي الإجمالي: حقق الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً بنسبة 4.8% في الربع الثالث من عام 2025. كما رفع وزير الاقتصاد والتخطيط توقعات النمو الإجمالي للعام نفسه لتصل إلى 5.1%.

- تصاعد قوة القطاع غير النفطي: باتت الأنشطة غير النفطية تشكل حوالي 57% من حجم الاقتصاد السعودي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 4.8% إلى 5% مدعوماً بقطاعات السياحة والترفيه والتشييد.

- تطورات الميزانية العامة: تم إقرار ميزانية توسعية لعام 2025 بإجمالي نفقات يُقدر بـ 1.285 تريليون ريال، مع توقعات بتحقيق إيرادات تبلغ 1.184 تريليون ريال. وتساهم الإيرادات غير النفطية الآن بتغطية حوالي 37.5% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

- تحسن سوق العمل: انخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 7.1% بحلول الربع الثالث من عام 2024، مع استمرار التراجع في عام 2025، وارتفاع كبير في مشاركة المرأة لتتجاوز 35%.

- زيادة الصادرات غير النفطية: سجلت الصادرات غير النفطية قفزة نوعية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025 مقارنة بالعام السابق، وشملت منتجات الصناعات الكيماوية والآلات والمعدات الكهربائية.

- دور صندوق الاستثمارات العامة: يستمر صندوق الاستثمارات العامة في كونه المحرك الرئيسي للاستثمارات المحلية، حيث نمت أصوله بشكل ضخم لتصل إلى تريليونات الريالات، مما يعزز من متانة الاقتصاد وقدرته على تمويل المشاريع الكبرى مثل "نيوم".

وتؤكد هذه البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء وجهات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين نجاح المملكة في خلق اقتصاد أكثر مرونة وصموداً أمام تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

خبرات الشيخ عبدالله صالح كامل

يمتلك الشيخ عبدالله صالح كامل خبرة طويلة في العمل الاقتصادي والمؤسسي، من خلال رئاسته لغرفة مكة المكرمة، إضافة إلى قيادته للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، ما أسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري على المستويين المحلي والدولي، ودعم المبادرات الاقتصادية ذات البعد التنموي.

-أبرز المناصب والمسؤوليات:

- رئاسة اتحاد الغرف السعودية بداية من عام 2026 حتى 2029

- رئاسة مجموعة دلة البركة: يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة دلة البركة القابضة، وهي واحدة من أكبر المجموعات الاستثمارية في المنطقة.

- العمل المصرفي الإسلامي: يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية.

- شركة أم القرى للتنمية والإعمار: يرأس مجلس إدارتها، وهي الشركة المطورة لوجهة "مسار" في مكة المكرمة.

- مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر: يرأس مجلس إدارتها.

- الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية: يشغل منصب رئيس الغرفة، وشارك في اجتماعاتها الدولية مؤخراً (ديسمبر 2023 وما بعدها) لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي.

نبذة عن حياته ومسيرته:

- التعليم: حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا (UCLA) بالولايات المتحدة الأمريكية.

- الخبرة: يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاعات الاستثمار، البنوك، العقارات، والإعلام.

- الإرث الخيري: يشرف على مؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية التي تواصل تنفيذ مشاريع تنموية واجتماعية داخل المملكة وخارجها.



