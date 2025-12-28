في عصرنا الحالي، لم تعد الهواتف الذكية مجرد أداة اتصال، بل أصبحت امتدادًا لشخصيتنا، ونافذتنا على العالم، وأداة عملنا الأكثر أهمية. وعندما نتحدث عن الريادة والابتكار في عالم الـ جوالات، يبرز اسم سامسونج جالاكسي كمرادف للجودة التي لا تُضاهى والتقنيات التي تستشرف المستقبل. تقدم منصة ترنديول حاليًا مهرجانًا حقيقيًا لأجهزة هواتف سامسونج المتميزة، والتي تتنوع بين الهواتف القابلة للطي الأنيقة وسلسلة S القوية والألواح الذكية فائقة الأداء.

تضم هذه التشكيلة الواسعة أحدث ما تقدمه سامسونج في فئتي الرائد والفائق. والخبر الأروع هو توفر هذه الأجهزة بخصومات استثنائية، حيث تتجاوز نسبة الخصم 40% على كثير من المنتجات، مما يجعلها اللحظة المثالية لاقتناء جهازك الذكي الجديد.

لماذا تشتري المنتج من ترنديول؟

يُعد شراء أجهزة سامسونج الرائدة من ترنديول قرارًا حكيمًا يضمن لك أكثر من مجرد الحصول على منتج. تتيح لك المنصة الوصول إلى صفقات مميزة تتضمن "الشحن المجاني" على جميع المنتجات المذكورة، ما يضيف قيمة حقيقية لتجربة التسوق. كما أن العديد من المنتجات تأتي مع إشارة "أقل سعر في 30 يومًا" أو "أقل سعر في 7 أيام"، مما يضمن أنك تحصل على سعر تنافسي. ولا يمكن إغفال الإقبال الكبير الذي تشهده هذه الأجهزة؛ فبعض موديلات Galaxy S24 Ultra تمت إضافتها إلى سلة المشتريات أكثر من 1.5 ألف مرة في الأيام الثلاثة الماضية ونالت تفضيل آلاف المستخدمين، مما يؤكد الثقة والجودة التي يقدمها البائعون على هذه المنصة.

سلسلة Galaxy S Ultra: ذروة التصوير والقوة الجبارة

تُمثل هواتف Ultra الرائدة من سامسونج أعلى مستويات القوة في التصوير والأداء. هي خيار المحترفين الذين لا يقبلون التنازلات ويبحثون عن هاتف يجمع بين الكاميرا الاحترافية والمعالج الأقوى.

أسعار وخصومات هواتف Galaxy S Ultra

تتميز موديلات Ultra بمدى سعري واسع يغطي الإصدارات الأحدث والأقدم بسعات تخزين مختلفة:

مدى الأسعار: تبدأ أسعار هواتف Galaxy S Ultra من حوالي 2,123.25 درهم إماراتي (لطراز S23 Ultra بسعة 512 جيجابايت) وتصل إلى 4,849.00 درهم إماراتي (لطراز S25 Ultra بسعة 1 تيرابايت).

مدى الخصومات: تبدأ الخصومات على هذه الفئة من 3% (لطراز S25 Ultra بسعة 512 جيجابايت) وتصل إلى نسبة مذهلة تبلغ 45% على بعض موديلات Galaxy S24 Ultra ذات سعة 256 جيجابايت، مما يجعلها صفقة لا تفوت.

تقدم هذه الفئة خيارات متنوعة في السعات (من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت) مما يسمح للمشتري بالاختيار حسب متطلباته، مع توفر خيارات Galaxy S25 Ultra بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت لتشغيل أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي بكفاءة قصوى.

أجهزة Galaxy Z Flip: الأناقة القابلة للطي

لطالما مثلت سلسلة Flip قمة الأناقة المدمجة، مقدمةً هاتفًا ينزلق بسهولة في أي جيب دون التضحية بحجم الشاشة. هذه الأجهزة هي الخيار الأمثل لمن يبحثون عن هاتف عصري بلمسة فريدة.

أسعار وخصومات هواتف Galaxy Z Flip

تُظهر قائمة أسعار هواتف Flip تفاوتًا يعكس الإصدارات الأحدث (Flip 7) والسابقة (Flip 6) وإصدارات FE:

مدى الأسعار: تبدأ أسعار هواتف Galaxy Z Flip من حوالي 1,855.00 درهم إماراتي (لطراز Flip 6 بسعة 256 جيجابايت) وتصل إلى 4,799.00 درهم إماراتي (لطراز Flip 7 بسعة 512 جيجابايت بتقنية الذكاء الاصطناعي).

مدى الخصومات: تبدأ الخصومات على هذه الفئة من 11% (لطراز Flip 7 بسعة 256 جيجابايت) وتصل إلى 37% على بعض موديلات Galaxy Z Flip 6 و Flip 7 بسعاتها المختلفة، وهي عروض تجعل تكنولوجيا الطي في متناول يد محبي الموضة.

تتميز هذه الفئة بالتركيز على التصميم النحيف والجمع بين قوة الرقائق الذكية المخصصة وسعات التخزين الكبيرة (تصل إلى 512 جيجابايت)، مع عروض مغرية على إصدارات Flip 7 FE التي توازن بين الأداء والسعر.

هواتف Galaxy S Edge و Plus: شاشة كبيرة وأداء متوازن

تجمع هذه الفئة بين الأناقة النحيفة لسلسلة Edge وقوة الأداء في فئة Plus، لتكون خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن شاشة كبيرة وتصميم مميز بأسعار أكثر مرونة من فئة Ultra.

أسعار وخصومات هواتف Galaxy S Edge و Plus

مدى الأسعار: تبدأ أسعار هذه الفئة من حوالي 2,799.00 درهم إماراتي (لطراز S25 Plus بسعة 256 جيجابايت) وتصل إلى 4,999.00 درهم إماراتي (لطراز S25 Edge بسعة 512 جيجابايت).

مدى الخصومات: تبدأ الخصومات من 3% (لطراز S25 Plus بسعة 256 جيجابايت) وتصل إلى 33% على بعض موديلات Galaxy S25 Edge ذات سعة 256 جيجابايت، مما يوفر توازنًا ممتازًا بين الميزات والقيمة.

أجهزة Galaxy Z Fold و Tabs: الإنتاجية المتعددة

هذه المجموعة موجهة نحو الإنتاجية القصوى والمحترفين، حيث توفر شاشات كبيرة قابلة للطي أو أجهزة لوحية قوية لتعدد المهام.

أسعار وخصومات Galaxy Z Fold و Tabs

مدى الأسعار: تبدأ الأسعار من حوالي 1,899.00 درهم إماراتي (لطراز Fold 3) وتصل إلى 3,324.05 درهم إماراتي (للجهاز اللوحي Tab S10 Ultra).

مدى الخصومات: تبدأ الخصومات من 5% (على الألواح الذكية) وتصل إلى 37% على بعض الإصدارات السابقة من Galaxy Z Fold 3.

تُعد هذه المجموعة خيارًا مثاليًا لمن يحتاجون إلى شاشة كبيرة للعمل أو الترفيه، مع خصومات مغرية على أجيال Fold السابقة (Fold 5 و Fold 4) التي لا تزال تقدم أداءً متميزًا.

سامسونج: ريادة التقنية من البداية

تعد سامسونج واحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم، والتي تأسست في كوريا الجنوبية، وبنت سمعتها على مدى عقود من الابتكار في مختلف القطاعات التكنولوجية. في عالم الهواتف الذكية، لم تكتف سامسونج بتقديم أجهزة عالية الجودة فحسب، بل كانت رائدة في إدخال مفاهيم جديدة مثل شاشات AMOLED، وتكنولوجيا القلم الذكي (S Pen)، ومؤخراً، الهواتف القابلة للطي (Foldables). إن قوة العلامة التجارية تكمن في التزامها بتقديم نظام بيئي متكامل، يربط هواتفها بأجهزتها اللوحية وملحقاتها، مما يضمن تجربة سلسة ومتطورة للمستخدمين حول العالم. إن اختيار جهاز سامسونج هو اختيار لشركة تقود ثورة التكنولوجيا الذكية.

تُقدم هذه التشكيلة الواسعة من أجهزة سامسونج على ترنديول خيارات لكل مستخدم، من محبي التصميم الأنيق إلى محترفي الإنتاجية. بفضل الخصومات التي تتجاوز 40% على العديد من المنتجات، أصبحت فرصة امتلاك أحدث التقنيات الرائدة في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى، سواء كنت تبحث عن الأناقة المدمجة مع Flip، أو قوة الأداء الاحترافية مع Ultra، أو التوازن الممتاز بين السعر والمواصفات مع Plus وFE.