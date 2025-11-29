صدرت تحذيرات من إمكانية إلغاء أو تأخير رحلات جوية حول العالم، بعد إعلان شركة إيرباص الأوروبية، يوم الجمعة، أنها أمرت بإجراء إصلاحات فورية لستة آلاف طائرة من طائراتها من طراز (إيه 320) المستخدمة على نطاق واسع.

وهذا الإجراء يُعد من بين أكبر عمليات الاستدعاء في تاريخ إيرباص الممتد على مدى 55 عاماً، وتأتي بعد أسابيع من تفوق (إيه 320) على طائرة بوينغ 737 باعتبارها الطراز الذي سُلم أكبر عدد من طائراته.

وفي الوقت الذي أصدرت فيه إيرباص توجيهاتها، كانت هناك حوالي ثلاثة آلاف طائرة من عائلة (إيه 320) في الجو.

ووفقا لنشرة موجهة لشركات الطيران، يتضمن الإصلاح بشكل أساسي العودة إلى برمجيات سابقة، مع ضرورة التنفيذ قبل أن تتمكن الطائرات من التحليق مجدداً.

"تأخير أو إلغاء"

قالت شركات طيران، الجمعة، إن الإصلاحات قد تتسبب في تأخير أو إلغاء رحلات جوية.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران في المملكة المتحدة أن إجراء التحديثات من المرجح أن يتسبب في "بعض التعطيل وإلغاء رحلات جوية".

وقالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر، إن استدعاء شركة إيرباص لطائراتها من طراز (إيه 320)، لن يكون له تأثير كبير على شركات الطيران البريطانية.

وأوضحت في بيان: "الخبر السار هو أن التأثير على شركات الطيران البريطانية يبدو محدوداً".

ويهدد ذلك بإثارة اضطرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاماً في حركة السفر بالولايات المتحدة.

وقالت شركة أمريكان إيرلاينز، أكبر مشغل لطائرات (إيه 320) في العالم، إن قرابة 340 طائرة من أصل 480 من طائرات إيه 320 التابعة لها ستحتاج إلى الإصلاح.

وأضافت أنها تتوقع في الغالب أن تكتمل هذه الإصلاحات بحلول السبت، وستستغرق كل طائرة حوالي ساعتين.

وقالت شركات طيران أخرى إنها ستخرج طائراتها من الخدمة لفترة وجيزة لإجراء الإصلاحات، بما في ذلك لوفتهانزا الألمانية وإنديجو الهندية وإيزي جيت.

وقالت شركة الطيران الكولومبية (أفيانكا) إن الاستدعاء أثر على أكثر من 70 في المئة من أسطولها، أي قرابة 100 طائرة، مما يتسبب في اضطراب كبير على مدار الأيام العشرة المقبلة، ويدفع الشركة إلى وقف مبيعات تذاكر سفر حتى الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وقالت شركة طيران نيوزيلندا في منشور عبر منصة إكس إن جميع طائرات من طراز (إيه 320) نيو ستتلقى تحديثاً برمجياً قبل رحلتها التالية لنقل الركاب، مما يؤدى إلى عدد من الانقطاعات والإلغاءات في أسطولها.

وهناك قرابة 11300 طائرة من عائلة (إيه 320) قيد التشغيل.

وقدر متحدث باسم شركة إيرباص أن الإصلاحات ستؤثر على قرابة 6 آلاف طائرة.

وستحتاج 900 طائرة، وهي من الإصدارات القديمة، إلى استبدال أجهزة الكمبيوتر، ولن يُسمح لها بنقل الركاب مجدداً حتى انتهاء العمل.

ويعتمد طول المدة التي يستغرقها ذلك على توفر أجهزة الكمبيوتر البديلة.

وسيؤدي الاستدعاء نظرياً إلى توقف قصير الأمد، إذ ستعود شركات الطيران إلى نسخة البرامج السابقة، بحسب مصادر في القطاع.

AFP via Getty Images طراز إيرباص (إيه 320) تابعة لشركة طيران جيت بلو في منطقة صيانة تابعة للشركة في مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك في 4 مارس/آذار 2024

وقالت شركة إيرباص إن حادثاً وقع مؤخراً لطائرة من عائلة (إيه 320) كشف أن أشعة الشمس قد تفسد بيانات مهمة لعمل أجهزة التحكم في الطيران.

وقالت مصادر في الصناعة إن الحادث الذي أدى إلى إجراء الإصلاح غير المتوقع يتعلق برحلة لشركة جيت بلو من المكسيك إلى نيوجيرزي في 30 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أصيب فيه عدد من الركاب بعد فقدان الارتفاع على نحو حاد.

هبطت تلك الرحلة اضطرارياً في فلوريدا بعد مشكلة بالتحكم في الطيران وانخفاض مفاجئ في الارتفاع دون أمر، مما دفع إدارة الطيران الاتحادية إلى إجراء تحقيق.

وأصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران في وقت متأخر من الجمعة توجيهاً طارئاً يُلزم بإجراء الإصلاح، ومن المتوقع أن تحذو إدارة الطيران الاتحادية حذوها.

وقالت المصادر إن الوقف المؤقت للطيران من أجل الإصلاحات بالنسبة لبعض شركات الطيران قد يكون أطول بكثير لأن أكثر من ألف طائرة من الطائرات المتضررة قد تضطر أيضاً إلى تغيير الأجهزة، حسبما ذكرت المصادر.

ما هي طائرة إيرباص (إيه 320)؟

تصف إيرباص طائرات (إيه 320) بأنها "عائلة الطائرات المفضلة لشركات الطيران حول العالم".

وتستطيع هذه الطائرات التحليق لمسافة تصل إلى 4700 ميل بحري (8700 كيلومتر)، وتتراوح سعتها بين 120 و244 مقعداً.

وتعمل طائرة (إيه 320) بوقود طيران مستدام بنسبة 50 في المئة، والذي تهدف إيرباص إلى استخدامه بالكامل بحلول عام 2030.

وتتميز هذه الطائرات بمحركين توربينيين متطورين، مما يعني أنها تستفيد من خفض استهلاك الوقود بنسبة 20 في المئة مقارنةً بالأجيال السابقة من الطائرات.