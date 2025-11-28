إيلاف من واشنطن: أشارت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الجمعة إلى 19 دولة مدرجة في قائمة لحظر السفر عندما سُئلت عن دول «العالم الثالث».

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن الدول الـ19 المعنية تشمل 4 دول عربية هي: ليبيا، والسودان، واليمن، والصومال.

أما بقية الدول الممنوع دخول رعاياها أميركا فهي وإيران، وأفغانستان، وبورما (ميانمار)، وبوروندي، وتشاد، وكوبا، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن إدارته «ستعلق بشكل دائم» الهجرة من جميع «دول العالم الثالث»، وذلك بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض أحدهما امرأة لقيت حتفها لاحقاً.