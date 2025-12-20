إيلاف من نيويورك: التقطت غيسلين ماكسويل عشرات الصور المحرجة بل الفاضحة في منزل تاجر الجنس جيفري إبستين، بما في ذلك صورة تظهر فيها عورتها. وكأن الأمور لا يمكن أن تسوء أكثر بالنسبة لغيسلين ماكسويل، خاصة أنها محكوم عليها بالسجن 20 عاماً حالياً.

تم التقاط الكثير من الصور لهذه المرأة التي كانت تتاجر بالفتيات الصغيرات لصالح جيفري إبستين، وهي تفتخر بإظهار عورتها، وكشف ثدييها، ودفع وجهها في حضن رجل آخر خلال ذروة تجارة الجنس التي كانت تديرها هي والممول وتاجر الجنس الأشهر جيفري إبستين.

ظهرت ماكسويل في آلاف الصور التي نُشرت يوم الجمعة كجزء من مجموعة ضخمة من وثائق وزارة العدل التي تخص الفضائح الخاصة بإبستين، والذي تسبب في تورط الكثير من السياسيين والمشاهير في مختلف المجالات.

تم التقاط صور لغيسلين ماكسويل في مئات الصور المحرجة، بما في ذلك صور تظهر فيها وهي تكشف عن منطقة العانة، وفي إحدى اللقطات، تظهر المجرمة المدانة الآن وهي تجلس بشكل مثير في مقعد السائق لسيارة رياضية فاخرة، بابتسامة ساخرة ورداء أبيض - وقد رفعت ساقيها بما يكفي لإظهار منطقة العانة للمصور.

تعانق ديفيد كوبرفيلد

تُظهر عدة صور أخرى التُقطت على ما يبدو في نفس الليلة ماكسويل، التي تقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بسبب هذه الخطة المريضة، وهي تعانق الساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد.

يظهر الثنائي وهما يتعانقان ويضحكان، وفي إحدى اللقطات يظهر كوبرفيلد واقفاً خلف ماكسويل وهو يلف ذراعيه حولها. وفي مشهد آخر، يتم دفع رأس ماكسويل في حجر رجل غامض على متن ما يبدو أنه قطار لوليتا السريع - بينما يضحك إبستين بفرح بجانبها. كما شوهدت ماكسويل وهي تدس رأسها في حجر رجل بينما كان إبستين يضحك بجانبها.

تقضي ماكسويل حالياً عقوبة السجن لمدة 20 عاماً لدورها في شبكة الاتجار بالبشر التي يديرها إبستين، وهناك الكثير من الصور الأخرى لماكسويل مع إبستين وهما يتجولان حول العالم، ويفترض أنهما يستمتعان بالحياة التي جلبتها لهما تجارة الجنس، وكان الزبائن من أشهر الشحصيات الأميركية والعالمية.

وقد شوهدت وهي تحتفل بأعياد الميلاد، وتلهو مع الجنود الروس، وتستمتع بالمقصورة الملكية في أسكوت في صيف 2000 مع الأمير أندرو الذي تعرض للإهانة. كما يظهر صاحب السمو الملكي السابق بشكل بارز في مجموعة الصور، بما في ذلك صورة يظهر فيها وهو مستلقٍ على أحضان العديد من الشابات - بينما تبتسم ماكسويل في الخلفية.

كما تضم ​​المجموعة صوراً لمشاهير آخرين مثل مايكل جاكسون وميك جاغر، بالإضافة إلى بيل كلينتون، الذي شوهد وهو يسبح شبه عارٍ مع ماكسويل وذراعه حول امرأة غامضة تم تغطية وجهها باللون الأسود.

وصرحت وزارة العدل بأن التقاط الصور مع إبستين لا يعني بالضرورة الإدانة الجنائية.

ازداد الاهتمام العام بقضية إبستين بعد أن أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل مذكرة مشتركة في 6 يوليو خلصت إلى أن إبستين انتحر في السجن ولم يحتفظ بـ "قائمة عملاء" من الرجال الأثرياء والأقوياء الذين تاجر معهم بفتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عامًا - على عكس التكهنات واسعة النطاق.

من هي غيسلين ماكسويل؟



غيسلين ماكسويل (Ghislaine Maxwell) هي ناشطة اجتماعية بريطانية سابقة، تقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في الولايات المتحدة لإدانتها بجرائم الإتجار بالجنس مع القاصرين والمساعدة في تجنيد ضحايا للممول الراحل جيفري إبستين.

- الموقع الحالي: تم نقلها في أغسطس (آب) 2025 من سجن في فلوريدا إلى سجن فيدرالي منخفض الحراسة في برايان، تكساس (FPC Bryan).

- المحاولات القانونية الأخيرة (ديسمبر "كانون الثاني" 2025): في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تقدمت ماكسويل بطلب جديد للقضاء لإسقاط إدانتها، مدعية ظهور "أدلة جديدة جوهرية" تثبت وقوع انتهاكات دستورية خلال محاكمتها عام 2021.

- قرار المحكمة العليا: رفضت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 النظر في استئناف سابق قدمته، مما أبقى على حكمها بالسجن قائماً.

- قانون شفافية ملفات إبستين: في ديسمبر (كانون الأول) 2025، بدأت وزارة العدل الأمريكية الكشف عن آلاف الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين وماكسويل بموجب قانون جديد وقعه الرئيس دونالد ترامب، مما قد يكشف تفاصيل جديدة عن شبكتهم.

- موعد الإفراج المتوقع: وفقاً لمكتب السجون الفيدرالي، فإن تاريخ إطلاق سراحها المقرر هو 17 يوليو (تموز) 2037.

لقد أثارت تحركاتها الأخيرة، بما في ذلك اجتماعاتها مع مسؤولين في وزارة العدل في يوليو (تموز) 2025، تكهنات حول إمكانية سعيها للحصول على عفو رئاسي أو تخفيف للحكم مقابل تقديم معلومات إضافية.