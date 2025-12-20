إيلاف من الرباط: شرعت السلطات المغربية في إحداث ثلاث مستشفيات عسكرية ميدانية طبية جراحية في مناطق جبلية بأقاليم أزيلال والحوز وميدلت (وسط المغرب)، لحماية سكان هذه المناطق الجبلية وضمان ولوجهم السريع إلى العلاج خلال موجة البرد القارس، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

ويأتي هذا التدخل في سياق جهود الدولة للتخفيف من الانعكاسات الصحية للتقلبات المناخية، خصوصا في المناطق الجبلية النائية التي تشهد خلال فصل الشتاء انخفاض حاد في درجات الحرارة وتساقطات ثلجية تعيق حركة التنقل، ما يحد من قدرة السكان على التنقل والوصول إلى المرافق الصحية في أحسن الظروف.

وأفاد بيان للقوات المسلحة الملكية، أن هذه الأخيرة، عبأت موارد بشرية طبية متخصصة، إلى جانب تجهيزات لوجستية وتقنية متكاملة، شملت وحدات للاستشارات العامة والتخصصية، وخدمات طبية جراحية أساسية، وصيدليات ميدانية لتوفير الأدوية الضرورية، بما يضمن التكفل بالحالات المستعجلة وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

ويعكس هذا الإجراء، بحسب البيان، العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لسكان المناطق القروية والجبلية، في إطار سياسة تروم تعزيز العدالة الصحية وتقليص الفوارق المجالية، عبر تقريب الخدمات الأساسية من المواطنين وضمان استمراريتها في الظروف الاستثنائية.

كما يندرج إحداث هذه المستشفيات الميدانية ضمن الأدوار الإنسانية والاجتماعية التي تضطلع بها المؤسسة العسكرية المغربية، إلى جانب مهامها الدفاعية، في تجسيد لحضور الدولة الميداني وقدرتها على التدخل السريع لحماية الأمن الصحي للمواطنين، وتأكيدا على نهج يقوم على التضامن والاستباق في مواجهة التحديات المناخية.