إيلاف من موسكو: أعلنت روسيا، يوم الجمعة، فرض قيود جديدة على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، مهددة بالحظر الكامل للتطبيق إذا لم يمتثل للقواعد.

واتهمت هيئة تنظيم الإعلام والاتصالات في روسيا "روسكومنادزور"، التطبيق المملوك لشركة "ميتا" بـ"استغلاله لتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية"، إلى جانب "تسهيل عملية الاحتيال وارتكاب جرائم أخرى"، وذلك وفق بيان أوردته صحيفة "موسكو تايمز" الروسية.

وقالت الهيئة إن "واتساب" لا يمتثل للمتطلبات الهادفة إلى منع الجريمة ووقفها في روسيا، ولهذا السبب ستواصل "روسكومنادزور" فرض إجراءات تقليدية، مضيفة أنها ستلجأ لإجراءات الحظر.

وجاء هذا البيان بعد مدة من إبلاغ عدد من سكان موسكو ومختلف أنحاء روسيا، بالمشاكل الواسعة في الوصول إلى التطبيق.

وقالت الهيئة إنها ستحظر واتساب بالكامل إذا لم يلتزم بالقواعد ويعد خدماته بما يتماشى مع القوانين الروسية، وحثت المستخدمين على التحول إلى تطبيق "ماكس" المدعوم حكوميا، وفقاً لما نقله موقع "سكاي نيوز" عن "موسكو تايمز".

وأطلقت روسيا تطبيق "ماكس" كبديل للتطبيقات الأجنبية، ويروج له على أنه منصة آمنة للمدارس والجامعات والهيئات الحكومية.

والزمت القوانين الروسية الشركات بتثبيت التطبيق مسبقا في جميع الهواتف الذكية والحواسب التي تباع في البلاد.

وسبق للهيئة ذاتها أن أعلنت، في أغسطس الماضي، تقييد المكالمات المرئية عبر تطبيقي "واتساب" و"تليغرام".

من جهته، واتهم "واتساب" موسكو بالسعي لمنع ملايين الروس من الوصول إلى اتصالات آمنة، وفقا لوكالة "رويترز".

رغم هذه القيود ما زالت خدمات "واتساب" متاحة في روسيا.