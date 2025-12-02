إيلاف من لندن: قال تقرير لصحيفة "الغارديان" إننا نعيش في عصر ما يسمى بـ"دولة الاحتيال"، وهي دول ترسخ بها اقتصاد غير مشروع تقدر قيمته بمليارات الدولارات، وتتركز "دول النصب والاحتيال" في جنوب شرق آسيا.

مثل دولة المخدرات، يشير مصطلح "دولة الاحتيال" إلى الدول التي غرست فيها صناعة غير مشروعة مخالبها عميقًا في المؤسسات وحولت الاقتصاد بأكمله إلى دائرة من الأعمال غير المشروعة.

فقبل أيام من بدء الانفجارات، كانت منطقة الأعمال خالية. عندما انفجرت القنابل، هدمت مباني مكاتب فارغة، وهدمت قاعات طعام متعددة الطوابق، تُسمع فيها أصوات رنينها. دمر الديناميت مستشفى من أربعة طوابق، ومجمعات كاريوكي صامتة، وصالات رياضية مهجورة، وغرف نوم جامعية.

هكذا انتهت مأساة "كيه كيه بارك"، أحد أشهر "مراكز الاحتيال" في جنوب شرق آسيا، وفقًا لبيانات صحفية صادرة عن المجلس العسكري في ميانمار.

كان هذا المكان يحتجز عشرات الآلاف من الأشخاص، مُجبرين على الاحتيال بلا هوادة على الناس حول العالم. والآن، يتم تدمير هذا المكان تدريجياً، والذي يمكن القول إنه مركز عالمي للنصب والاحتيال.

لكن مشغلي الحديقة كانوا قد رحلوا منذ زمن: على ما يبدو، بعد أن أُبلغوا بقرب حملة التفتيش والمداهمات، كانوا منهمكين في إنشاء فروع في أماكن أخرى. تمكن أكثر من ألف عامل من الفرار عبر الحدود، واعتُقل نحو ألفي عامل آخرين. لكن ما يصل إلى عشرين ألف عامل، يُرجَّح أنهم تعرضوا للتعذيب، واختفوا. بعيدًا عن كاميرات المجلس العسكري، استمرت مراكز الاحتيال مثل حديقة كي كي في الازدهار.

صناعة الاحتيال العالمية

لقد أصبحت صناعة الاحتيال العالمية، التي تُقدر بمليارات الدولارات، متجانسة لدرجة أن الخبراء يقولون إننا ندخل عصر "دولة الاحتيال". وكما هو الحال مع دولة المخدرات، يشير هذا المصطلح إلى الدول التي غرست فيها صناعة غير مشروعة أذرعها في المؤسسات الشرعية، مُعيدةً تشكيل اقتصادها، ومُفسدةً حكوماتها، ومُرسخةً اعتماد الدولة على شبكة غير قانونية.

كانت مداهمات حديقة كيه كيه هي الأحدث في سلسلة حملات قمع واسعة النطاق ضد مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا. لكن محللين إقليميين يقولون إن هذه الحملات غالبًا ما تكون تمثيلية أو تستهدف جهات فاعلة متوسطة الحجم، وهي بمثابة "مسرحية سياسية" من جانب مسؤولين يتعرضون لضغوط دولية لملاحقتهم، لكنهم لا يهتمون كثيرًا بالقضاء على قطاع مربح للغاية.

ما هي منطقة ميكونغ التي ينتعش بها اقتصاد الاحتيال؟

يقول جاكوب سيمز، الزميل الزائر في مركز آسيا بجامعة هارفارد والخبير في الجرائم العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية في منطقة ميكونغ: "إنها طريقة لتمثيل دور من يقوم بمداهمة أوكار الفساد والاحتيال، ولكنهم عملياً لا يفعلون ذلك".

ميكونغ هي منطقة شاسعة في جنوب شرق آسيا ، تشمل 6 دول وهي: الصين، ميانمار، لاوس، تايلاند، كمبوديا، وفيتنام، ويشكل نهر ميكونغ شريان الحياة لهذه المنطقة.

ويضيف سيمز إن الاحتيال تحول خلال السنوات الخمس الماضية من "حلقات احتيال صغيرة عبر الإنترنت إلى اقتصاد سياسي على نطاق صناعي".

"من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فهو المحرك الاقتصادي المهيمن لمنطقة ميكونغ بأكملها"، كما يقول، "وهذا يعني أنه أحد المحركات السياسية المهيمنة - إن لم يكن المهيمنة على الإطلاق" .

لم يُجب المتحدثون الحكوميون في ميانمار وكمبوديا ولاوس على أسئلة صحيفة الغارديان، إلا أن جيش ميانمار سبق أن صرح بأنه "يعمل على استئصال أنشطة الاحتيال من جذورها".

كما وصفت الحكومة الكمبودية مزاعم استضافتها لإحدى "أكبر شبكات الجرائم الإلكترونية في العالم المدعومة من جهات نافذة" بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"غير مسؤولة".

لقد تطورت هذه الصناعة في أقل من عقد من الزمان من عالم رسائل البريد الإلكتروني المليئة بالأخطاء الإملائية والأمراء النيجيريين الوهميين، إلى نظام ضخم ومتطور، يجني عشرات المليارات من الضحايا في جميع أنحاء العالم.

كيف تحدث عمليات الاحتيال؟

تتمحور عمليات الاحتيال هذه حول "الاحتيال بالخداع"، حيث تُبنى علاقة عبر الإنترنت قبل أن يدفع المحتال ضحيته للتخلي عن أمواله، غالبًا عبر "استثمار" في العملات المشفرة.

وقد سخر المحتالون تقنيات متطورة بشكل متزايد لخداع الأهداف: باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لترجمة المحادثات وتوجيهها، وتقنية التزييف العميق لإجراء مكالمات الفيديو، ومواقع الويب المقلدة لمحاكاة عمليات تبادل الاستثمارات الحقيقية. وقد وجد أحد الاستطلاعات أن الضحايا تعرضوا للاحتيال بمبلغ 155,000 دولار أمريكي (117,400 جنيه إسترليني) في المتوسط ​​لكل منهم. وأفاد معظمهم بخسارة أكثر من نصف صافي ثرواتهم.

لقد دفعت هذه الأرباح الضخمة المحتملة إلى توسع صناعة الاحتيال. ويتراوح حجم هذه الصناعة عالميًا بين 70 مليار دولار ومئات المليارات ، وهو رقمٌ يضعها على قدم المساواة مع تجارة المخدرات غير المشروعة عالميًا. تُدار هذه المراكز عادةً من قِبل شبكات إجرامية عابرة للحدود، غالبًا ما تكون من الصين، لكن مركزها الرئيسي كان جنوب شرق آسيا.

44 مليار دولار.. اقتصاد الاحتيال

بحلول أواخر عام 2024، كانت عمليات الاحتيال الإلكتروني في دول الميكونغ تُدرّ ما يُقدر بـ 44 مليار دولار (33.4 مليار جنيه إسترليني) سنويًا، أي ما يعادل حوالي 40% من إجمالي الاقتصاد الرسمي. ويُعتبر هذا الرقم مُحافظًا، وهو في ازدياد. يقول جيسون تاور، من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية: "يشهد هذا المجال نموًا هائلًا. ولم يُصبح سوقًا عالمية غير مشروعة إلا منذ عام 2021، ونحن الآن نتحدث عن سوق غير مشروعة تزيد قيمتها عن 70 مليار دولار سنويًا. وإذا عدنا إلى عام 2020، نجد أنها لم تكن قريبة من هذا الحجم".

في كمبوديا، استهدفت وزارة العدل الأميركية شركة تزعم أنها تدير مجمعات احتيال في جميع أنحاء البلاد، وصادرت 15 مليار دولار من العملات المشفرة الشهر الماضي - وهي أموال تعادل ما يقرب من نصف اقتصاد كمبوديا.

مع هذه الأرباح الهائلة المحتملة، تم تشييد البنية التحتية بسرعة لتسهيلها. تزدهر هذه المراكز في مناطق النزاع وعلى طول المناطق الحدودية الخارجة عن القانون وضعيفة التنظيم. في لاوس، صرّح مسؤولون لوسائل الإعلام المحلية بأن حوالي 400 منها تعمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة "المثلث الذهبي". وقد رصدت منظمة "مراقبة الاحتيال الإلكتروني" - وهي مجموعة تراقب قنوات الاحتيال على تيليجرام وتقارير الشرطة ووسائل الإعلام وبيانات الأقمار الصناعية لتحديد مواقع الاحتيال - 253 موقعًا مشتبهًا به في جميع أنحاء كمبوديا. العديد منها ضخم، ويعمل في العلن.

ويزعم الخبراء أن حجم هذه المركبات النووية يعد في حد ذاته مؤشرا على مدى تعرض الدول التي تستضيفها للخطر.

هذه بنى تحتية ضخمة، مُقامة بشكل علني للغاية. يمكنك زيارة الحدود ومراقبتها، بل يمكنك حتى الدخول إلى بعضها،" يقول تاور. "إن حدوث هذا بشكل علني للغاية يُظهر مدى الإفلات من العقاب، ومدى تساهل الدول مع هذا، بل إن هؤلاء المجرمين أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من الدولة."

استقال نائب وزير المالية التايلاندي في أكتوبر الماضي إثر مزاعم بصلته بعمليات احتيال في كمبوديا، وهو ما ينفيه. وكان تشين تشي ، الذي فُرضت عليه مؤخرًا عقوبات مشتركة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة بتهمة تدبير شبكة احتيال مجموعة برينس، مستشارًا لرئيس وزراء كمبوديا.

وأعلنت مجموعة برينس أنها "تنفي رفضًا قاطعًا" مزاعم تورط الشركة أو رئيسها في أي نشاط غير قانوني. في ميانمار، أصبحت مراكز الاحتيال مصدرًا رئيسيًا للتمويل للجماعات المسلحة. وفي الفلبين، حُكم على العمدة السابقة أليس غو ، التي أدارت مركز احتيال ضخمًا أثناء توليها منصبها، بالسجن مدى الحياة.

فاسدون.. بدرجة مستشار في الحكومات

وفي مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا، يعمل مدبرو عمليات الاحتيال "على مستوى عال للغاية: فهم يحصلون على أوراق اعتماد دبلوماسية، ويصبحون مستشارين... وهذا أمر هائل من حيث مستوى تدخل الدولة وتعاونها"، كما يقول تاور.

"إنه أمر غير مسبوق تمامًا أن يكون لديك سوق غير مشروعة من هذا النوع، مما يتسبب في ضرر عالمي، حيث توجد إفلات صارخ من العقاب، ويحدث هذا بهذه الطريقة العامة."