إيلاف من القدس: تحدث الرهينة الإسرائيلي السابق ألون أوهيل عن الوقت الذي قضاه في الأسر في غزة، بما في ذلك ما قاله إنه اشتمل على التهديدات والتحرش الجنسي والجراحة بدون تخدير، أثناء احتجازه لدى إرهابيي حماس في قطاع غزة، خلال مقابلة مع N12 يوم الاثنين.



وقال أوهيل "كانوا يلعبون بكميات الطعام، ويتحرشون جنسياً، حيث تدخل الحمام، ويأتي عنصر من حماس ليغسلك بالشامبو. يضع الشامبو في يده ويبدأ بغسلك بالصابون في الحمام، ثم يلمسك"، كما روى.

حاول أوهيل الابتعاد عن جندي حماس الذي تحرش به جنسياً على حد قوله، ووفقاً لما نقلته عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال إنه من المهم بالنسبة له أن أستحم جيدًا حتى لا أُصاب بطفح جلدي. ولحسن الحظ، لم يتفاقم الاعتداء الجنسي، كما أضاف أوهيل. وتحدث أوهل عبر N12 عن اللحظة التي اختطفه فيها عناصر من حماس. مضيفاً "ألقوا بي كمثل كيس بطاطس في شاحنة صغيرة. كنت في حالة صدمة، وسألت نفسي إن كنت أحلم"، قال أوهيل.

بدأوا بالقيادة، وفي ثوانٍ كنا في غزة. كنت مصدومًا. مررنا ببوابة، وفجأة، غزة. تقولون "تباً، أين سلاح الجو؟ ماذا يحدث؟" قال.

"كان شعري كله مغطى بالخرسانة من الملجأ الذي كنت أختبئ فيه، وكنت أنزف دمًا بلا حدود مع كميات هائلة من الألم في رأسي وكتفي وعيني. لم أستطع الرؤية"، كما روى.

وأشار أوهيل إلى أنهم وصلوا إلى المستشفى، وشاهدوا حشدًا كبيرًا من سكان غزة مليئًا بالكراهية تجاه الرهائن. قال أوهيل، واصفًا الحشد: "لا يُمكن وصفهم باللامبالاة". وأكد: "الجميع هناك مُشاركون".

قال: "صرخت فيهم بأنني لا أستطيع الرؤية، فخلعوا ملابسي محاولين منع دخول الناس"، مضيفًا أنهم نُقلوا إلى منزل مجاور للمستشفى وخضعوا للتخدير. وأضاف: "استيقظتُ في اليوم التالي، ولم أستطع التنفس من شدة الألم".

وذكر أوهيل أنهم قاموا بخياطة جروح الرهائن من دون استخدام التخدير، ومنعوهم من الصراخ أو الكلام.

"خلال الأسبوعين الأولين، لم نتحدث. جلست هناك مع الناس ولم تكن لدي أي فكرة عن هويتهم"، قال أوهيل.

"يأخذونك في لحظة من الحياة. أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري. ماذا أعرف عن الحياة؟ لقد انتزعوني من الواقع ووضعوني في الجحيم في لحظة"، هكذا صرّح.

وعندما يغلق أوهيل عينه اليسرى تصبح رؤيته ضبابية، ولكن عندما تكون كلتا عينيه مفتوحتين فإنه يكون قادرا على الرؤية، كما أشار لـ N12. ومع ذلك، يقول إنه كان يعلم دائمًا أنه "سيعود في النهاية، مهما حدث".

قبل فترة وجيزة من إجراء جراحة عينه لدى عودته إلى إسرائيل، شرح الأطباء لأوهيل الإجراء، وتأكدوا من فهمه. قال إنه كان يضحك في لحظة أثناء الجراحة، ثم يبكي في اللحظة التالية.

"في غزة سلبوني حقي في التنقل والحرية، ولكنهم لم يسلبوني الحق في الحياة"، كما قال أوهيل. "أنت تنهار طوال الوقت، لكن زميلك الرهينة إيلي شرابي كان يقول لي: "لا بأس من الانهيار، ولكن يجب ألا تفقد الأمل أبدًا"،" يتذكر أوهيل.

ويتذكر أوهيل هروبه من نوفا، فيقول :"لقد هربنا من مهرجان نوفا الموسيقي في اللحظة التي بدأ فيها القصف، شاهدنا عمليات الاعتراض وقلنا: "انصرفوا من هنا". فكرنا في التوقف عند ملجأ، وكنت أرغب بشدة في مواصلة الركض بعد توقف الصواريخ. وقفنا في الملجأ، لكن الصواريخ لم تتوقف. بل وأكثر من ذلك، بدأنا نسمع طلقات الكلاشينكوف. سألنا: "أين الجيش؟". كنتم تنتظرون موتنا فحسب،" تابع.

رأى أوهيل أنير شابيرا ، جندي جيش الدفاع الإسرائيلي، يلقي قنابل يدوية من داخل الملجأ إلى الخارج. "أخبرته أن كل شيء سيكون على ما يرام. لم ينظر في عيني مباشرة. لقد أنقذنا جميعًا."

بعد اغتيال شابيرا، جاء هيرش غولدبرغ-بولين ليرميها بقنبلة يدوية. صرختُ عليه ليرميها، لكنه لم يُفلح. انفجرت القنبلة على بُعد سنتيمترات قليلة من هيرش وفجرت يده. رأيتُ كل شيء، وأعتقد أن تلك القنبلة هي التي فجرت عيني، كما يتذكر أوهيل.

وسأل المحاور ما إذا كان أوهيل يشعر بأن جيش الدفاع الإسرائيلي يعرف مكان وجودهم.. "بالتأكيد لا"، أجاب. "أنا خائف من الجيش الذي كان من المفترض أن يحميني. لم يعرفوا شيئًا."

وروى أوهيل كيف تم نقله إلى نفق بعد 52 يوماً، حيث التقى إيلي شرابي، وألموغ ساروسي، وأوري دانينو، وجولدبيرج بولين. لكن بعد ذلك بوقت قصير، أُخذ ساروسي ودانينو وغولدبرغ-بولين، وروى أوهيل كيف كان متأكدًا من أنهم يُقتادون لإطلاق سراحهم. في الواقع، نُقلوا إلى نفق آخر، حيث قُتلوا في أغسطس (آب) 2024.

بقي أوهيل في نفق مع إيليا كوهين وشارابي، الذي وصفه أوهيل بأنه كان بمثابة والده أثناء أسرهم.

منذ البداية، كان هناك تواصل. كانت هناك لحظة فارقة. في إحدى المرات، ألقوا عليّ وعاءً فيه قطعة من المعكرونة، ففقدتُ أعصابي، وضربتُ الحائط، وكسرتُ يدي، وبدأتُ بالبكاء. كان إيلي هناك ليعانقني، كان عناقًا كعناق الأب، كما يتذكر أوهيل.

أخبر شرابي أوهيل عن بناته اللواتي قُتلن على يد حماس خلال المجزرة، وانفجرن بالبكاء. وعدن بعضهن البعض بالنجاة من أجل أفراد أسرهن الذين ينتظرونهن.

من لم يكن هناك لن يفهم أسرنا. في حياتك، لم تذق طعم الجوع، ولم تُربط بالسلاسل لمدة عام ونصف، مقيدًا كالقرد، وتأكل كالكلب. أنت لست إنسانًا، أنت حيوان، قال.

كنا نأكل خبز البيتا وأربع ملاعق بازلاء يوميًا. كانت هناك فترة لم نتناول فيها سوى التمر المجفف. وأنت تعلم أن لديهم طعامًا. تقول لنفسك: "في النهاية، ستعتاد على الجوع"، لكن لا. إنه ألمٌ في الجسد كله، طوال الوقت. تبدو كهيكل عظمي. تنظر إلى نفسك، فترى جثة، وهذا يُشعرهم بالراحة في قلوبهم"، قال أوهيل، واصفًا كيف حاول الحفاظ على قوته النفسية.

وقال أوهل إن جيش الاحتلال قصف النفق الذي كانوا بداخله، كما فجر صاروخ المسجد والمدرسة التي خرجت منها فتحات النفق.

كان الرهائن على يقين من إنقاذهم، وأن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يدخلون الأنفاق. قال: "خرجنا وركضنا بين الأنقاض. سمعنا دوي رشاشات، وواصلنا الركض حتى وصلنا إلى نفق آخر خالٍ من أي شيء".

تذكر أوهيل كيف أُطلق سراح الرهائن الآخرين المحتجزين معه. انتزعوه من شرابي، ورفض المغادرة. كان هو وشرابي يرتجفان، كما يتذكر.

قلتُ لإيلي: "يا إلهي، أنا سعيدٌ من أجلك". قال إن كل شيء سيكون على ما يُرام. ويروي أوهيل كيف تم نقله بعد ثمانية أشهر إلى جنوب قطاع غزة.

فجأةً، توقفنا، قال. "أخرجوني من السيارة، وبدأنا نتجول في غزة. بعد تفكير، أدركتُ أنهم نقلوني للضغط على إسرائيل".

بعد نقله، التقى أوهيل بزميله الرهينة جاي جلبوع دلال. كان الاثنان يخدمان معًا في البحرية، وتعرفا على بعضهما البعض فورًا، كما روى أوهيل. تم أخذهما إلى نفق وتلقيا أمراً بكتابة رسالة إلى عائلتيهما.

ودخل عز الدين الحداد، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس آنذاك، والذي تمت ترقيته إلى رئيس ما يسمى بالجناح العسكري، كتائب عز الدين القسام، إلى النفق وأخبر أوهل وجلبوع دلال أنه سيتم إطلاق سراحهما.

"ومن هناك، سارت الأمور بسرعة كبيرة. أخذتني امرأة من الصليب الأحمر واعتذرت لي.

أشار أوهيل إلى أنه لم ينهار عند عودته إلى عائلته. كان المهم بالنسبة له أن يمنحهم الشعور بأنه عاد سليمًا معافى، ثم سمح لنفسه بالتعبير عن مشاعره.

واختتم :"لمدة عامين، كنت ميتًا. دعوت الله أن ينقذني، لكنني اكتشفت أنني قوي، أستطيع فعل كل شيء، لست ضحية، ولا أبحث عن الشفقة. مررت بما مررت به، وأتحمله وأنمو، وأواصل التعلم والتطور. سأغزو العالم،" اختتم أوهيل.