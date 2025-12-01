إيلاف من لندن: جرَّد العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، شقيقه أندرو ماونتباتن-وندسور رسميًا من لقبين آخرين.

لم يعد أندرو فارسًا من رتبة فارس في وسام الرباط (Order of the Garter)، كما فقد لقب فارس الصليب الأكبر في الوسام الفيكتوري الملكي.

كان أندرو يحمل لقب وسام الرباط منذ عام ٢٠٠٦، ووسام فيكتوريا الملكي منذ عام ٢٠١١.

يُعدّ هذا إجراءً شكليًا آخر في إطار جهود الملك لتهميش شقيقه وإظهار حسمه في علاقته المثيرة للجدل برجل الفضائح الحنسية الملياردير الأميركي جيفري إبستين الذي انتحر في زنزانة سجن عام ٢٠١٩.

وأنكر الأمير السابق باستمرار مزاعم الاعتداء الجنسي، وانتحرت متهمته، فيرجينيا جيوفري، هذا العام.

ونُشر اليوم الإثنين إشعار رسمي بإلغاء الألقاب في صحيفة "ذا غازيت"، وهي السجل العام الرسمي. كان أندرو يحمل لقب وسام الرباط منذ عام ٢٠٠٦، ووسام فيكتوريا الملكي منذ عام ٢٠١١.

وافق على التوقف عن استخدام هذين اللقبين، بالإضافة إلى لقب دوق يورك، في أكتوبر/تشرين الأول، وسط مزاعم أخرى حول صداقته مع إبستين، بما في ذلك رسالة بريد إلكتروني تثير الشكوك حول توقيت قطعه لعلاقته بالمتحرش بالأطفال، والنشر الوشيك لمذكرات السيدة جيوفري.

وجُرد أندرو من لقبه كأمير بعد أيام وسط نشر وثائق محكمة أمريكية ومزاعم بمحاولة أندرو التشهير بالسيدة جيوفري من خلال حارس شخصي للشرطة.

كما أُعلن أنه وزوجته السابقة، سارة فيرغسون، سينتقلان من القصر الملكي الفخم في وندسور.

وطُلب من أندرو المثول أمام سياسيين أمريكيين ينظرون في قضية إبستين، لكنه فوّت الموعد النهائي للرد الشهر الماضي.

وافق الرئيس ترامب على تصويت في الكونغرس على نشر جميع الملفات المتبقية المتعلقة بإبستين - لكن من غير الواضح متى سيتم نشرها.

وأعطى الضوء الأخضر وسط ضغوط متواصلة للكشف عما تعرفه الحكومة عن إبستين، ويزعم أن صلاته بشخصيات نافذة أخرى يجري التستر عليها.