إيلاف من لندن: أكد القصر الملكي البريطاني أن أندرو شقيق الملك تشارلز" الذي تم تجريده مشاء أمس من لقب (أمير) لم يعد دوق يورك، بعد خطوة "مبتكرة" من الملك.

أكد قصر باكنغهام أن أندرو قد شُطب من السجل الرسمي لطبقة النبلاء، مما يعني عمليًا أنه فقد لقب دوق يورك.

وعادة يُدرج الدوقات البريطانيون في سجل طبقة النبلاء المحفوظ في مكتب التاج، وبصفته اللورد المستشار، فإن ديفيد لامي وزير العدل مسؤول عن الحفاظ على سجل طبقة النبلاء.

وأوضح معلق الشؤون الملكية في قناة (سكاي نيوز) البريطانية، أليستير بروس، قائلاً: "لقد تحمل مكتب اللورد المستشار مسؤولية الحفاظ على سجل طبقة النبلاء، وبطريقة مبتكرة للغاية، قرر الملك إزالة دوقية يورك".

هذا يُجنّب الحاجة إلى المرور بعملية تشريعية، حيث يتم إقرار تشريع أساسي من خلال مجلس اللوردات ومجلس العموم للتخلص منه.

و"الآن وقد تم ذلك، لم يعد أندرو دوق يورك. لا يمكنك استخدامه بأي شكل من الأشكال؛ لقد انتهى."