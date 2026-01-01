إيلاف من الدار البيضاء: أسدل الستار مساء يوم الأربعاء، على منافسات دور المجموعات للنسخة الـ35 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير 2026.

وجرت أربع مباريات مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة ضمن منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة. وفاز منتخبا الجزائر وبوركينا فاسو على كل من منتخبي غينيا الإستوائية (3-1) والسودان (2-0) على الترتيب ضمن المجموعة الخامسة.

كما تغلب منتخبا كوت ديفوار (ساحل العاج) والكاميرون على كل من الغابون (3-2) وموزمبيق (2-1) على الترتيب ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إفريقيا 2025، كل من:

المجموعة الأولى: المغرب، مالي

المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين

المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار (ساحل العاج)، الكاميرون، موزمبيق.

مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لكاس إفريقيا 2025 (توقيت غرينتش):

- السبت 3 يناير 2026:

(16.00): السنغال - السودان في طنجة

(19.00): تونس - مالي في الدار البيضاء

- الأحد 4 يناير 2026:

(16.00): المغرب - تنزانيا في ملعب مولاي عبد الله

(19.00): جنوب إفريقيا - الكاميرون في الدار البيضاء

- الاثنين 5 يناير 2026:

(16.00): مصر - بنين في ملعب أكادير

(19.00): نيجيريا - موزمبيق بفاس

- الثلاثاء 6 يناير 2026:

(16.00): الجزائر - الكونغو الديمقراطية في ملعب مولاي الحسن

(19.00): كوت ديقوار (ساحل العاج) - بوركينا فاسو في مراكش.

