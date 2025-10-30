إيلاف من لندن: تدرس مجموعة الضغط "الجمهورية (Republic)" المناهضة للملكية في بريطانيا محاكمة الأمير أندرو محاكمة خاصة.

يأتي ذلك في ظل تزايد الضغوط على أفراد العائلة المالكة، في ظل تجدد الجدل حول صلات أندرو بالممول الراحل جيفري إبستين، المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وأعلنت مجموعة الضغط أنها كلفت محامين بالنظر في محاكمة الأمير أندرو محاكمة خاصة، على خلفية مزاعم الاعتداء الجنسي والفساد وسوء السلوك في المناصب العامة.

وأعلنت "ريبابليك"، وهي مجموعة ضغط تسعى إلى إلغاء النظام الملكي، أنها اتخذت "خطوة غير مسبوقة" بتكليف مكتب محاماة بالتحقيق في هذه المزاعم وبدء محاكمة خاصة إذا لزم الأمر.

وكان الأمير أندرو، الذي نفى جميع الادعاءات الموجهة إليه، قد تنازل عن ألقابه في وقت سابق من هذا الشهر قبل نشر مذكرات فرجينيا جيوفري بعد وفاتها.

وكانت رفعت دعوى قضائية ضد أندرو في محكمة أميركية في أغسطس 2021، متهمةً إياه بالاعتداء عليها جنسيًا ثلاث مرات بعد أن عرّفها عليه إبستين.

نفي وتسوية

وفي مقابلة مع برنامج "نيوزنايت" على قناة بي بي سي عام 2019، صرّح أندرو بأنه لم يكن على علم بلقاء الراحلة السيدة جيوفري، مدعيًا أن صورة شهيرة لهما معًا قد تم التلاعب بها.

وتمت تسوية القضية خارج المحكمة مقابل مبلغ يُعتقد أنه حوالي 12 مليون جنيه إسترليني. ولا يزال أندرو ينفي هذه الادعاءات. وقد انتحرت السيدة جيوفري في أبريل.

كما وردت تقارير تزعم أن أندرو طلب من أحد ضباط الحماية الملكية "التحقيق في معلومات مشبوهة" عن السيدة جيوفري. وقالت شرطة العاصمة إنها "تنظر بجدية في هذه الادعاءات".

ايجار زهيد

ويطالب أعضاء البرلمان بتفسير سبب دفع أندرو إيجارًا زهيدًا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت هيئة مراقبة الإنفاق البرلمانية من هيئة العقارات الملكية توضيح الأساس المنطقي وراء إيجار الأمير الزهيد في "رويال لودج".

وكتبت لجنة الحسابات العامة (PAC) إلى وزارة الخزانة وهيئة التاج بعد إثارة مخاوف بشأن جدوى ترتيبات معيشة الأمير.

يُقال إن فريق الملك يُجري محادثات مع شقيقه بشأن مغادرة العقار طواعيةً.

ووقّع أندرو عقد إيجار لمدة 75 عامًا في عام 2003 بعد دفع دفعة أولى قدرها مليون جنيه إسترليني، وأنفق 7.5 مليون جنيه إسترليني على أعمال التجديد كجزء من الاتفاقية. يعيش هناك مع زوجته السابقة، سارة فيرغسون.

"إيجار الفلفل" هو مصطلح قانوني يُستخدم في عقود الإيجار للدلالة على وجود إيجار فعلي، وبالتالي يكون عقد الإيجار ساريًا، ولكنه اسمي، وغالبًا ما يكون جنيهًا إسترلينيًا واحدًا سنويًا أو مجرد مبلغ رمزي. عمليًا، يعني هذا أن المستأجر لا يدفع أي إيجار.

سخرية

ويوم الاثنين، تعرض الملك لسخرية بسبب علاقة شقيقه بإبستين خلال زيارة لكاتدرائية ليتشفيلد في ستافوردشاير. تقول صحيفة "ريبابليك" إن الرد لم يكن "مناسبًا".

ودعت صحيفة "ريبابليك" مرارًا وتكرارًا الشرطة للتحقيق مع أندرو ومحاكمته. كما انتقدت الرد السياسي على الفضيحة المحيطة بالأمير هذا الأسبوع ووصفته بأنه "ضعيف ومُذعن وغير كافٍ".

وصرح غراهام سميث، الرئيس التنفيذي لصحيفة "ريبابليك"، لشبكة سكاي نيوز: "لا نعتقد أن الرد حتى الآن كان مناسبًا، سواء من الشرطة أو السياسيين.

وفال: ومن الأمور المُحبطة أن الجدل الدائر حول هذا الأمر يدور حول حقيقة أن أندرو كان صديقًا لمجرم مُدان، في حين أن هناك أسئلة واضحة تحتاج إلى إجابة حول ما إذا كان هو نفسه مُذنبًا بارتكاب جرائم".