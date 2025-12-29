إيلاف من طهران: لم تتأخر إيران في الرد على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فقد تولى علي شمخاني كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي الرد الفوري على التهديد بتوجيه ضربات أخرى لبلاده.

وكتب شمخاني على منصة "إكس"، الإثنين، قائلا: "القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية لا يمكن احتواؤها أو السماح بها". وأضاف مستشار خامنئي أن "أي عدوان سيواجه ردا فوريا وحاسما يفوق تصور مخططيه".

وكان ترامب حذر إيران، الإثنين، من إعادة بناء برنامجها النووي، بينما استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في منزله في فلوريدا لإجراء محادثات موسعة.

وجاء التحذير الممزوج بالتهديد بعد أن أصر الرئيس الأميركي على أن قدرات طهران النووية "دمرت تماما وكليا"، من الضربات الأميركية على مواقع تخصيب نووي رئيسية في يونيو (حزيران) الماضي.

لكن مسؤولين إسرائيليين أعربوا في وسائل الإعلام المحلية عن قلقهم بشأن إعادة إيران بناء مخزونها من الصواريخ بعيدة المدى، القادرة على ضرب إسرائيل.

وقال ترامب للصحفيين أثناء استقباله نتانياهو في مقر إقامته في مارالاغو: "الآن أسمع أن إيران تحاول البناء مرة أخرى. إذا كانوا يفعلون ذلك فسيتعين علينا ضربهم. سنضربهم وسنسقطهم بقوة. لكن نأمل ألا يحدث ذلك". وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

وأصرت إيران على أنها لم تعد تخصب اليورانيوم في أي موقع في البلاد، مشيرة إلى انفتاحها على مفاوضات محتملة حول برنامجها النووي.

لكن نتانياهو ناقش مع ترامب اتخاذ إجراء عسكري جديد محتمل ضد طهران، بعد أشهر فقط من شن حرب استمرت 12 يوما بين البلدين.

وانتقد ترامب إيران مجددا لعدم عقدها اتفاق لإيقاف برنامجها النووي بالكامل، قبل شن الضربات الأميركية والإسرائيلية في وقت سابق من العام الجاري.

وقال ترامب: "إنهم يتمنون لو أنهم أبرموا ذلك الاتفاق".