إيلاف من طهران: بدوافع القمع السياسي والغضب الاقتصادي يتحرك الشارع الإيراني احتجاجاً على النظام، وبدأت سلطات النظام الجمهوري الإسلامي حملة قمع للاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، حيث كشفت لقطات مصورة عن اعتقال عشرات الأشخاص وإطلاق الغاز المسيل للدموع في الشوارع المزدحمة.

كان مهدي بيك، المحرر السياسي لصحيفة اعتماد الإيرانية، من بين المعتقلين لدى سلطات النظام أثناء تغطيته للاحتجاجات. وقد اشتكت زوجته عبر الإنترنت من أنها لم تتلق أي خبر عنه لأكثر من 24 ساعة، حتى إطلاق سراحه يوم الثلاثاء. وأكدت لقطات نشرتها قناة بي بي سي الفارسية أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 11 شخصًا في شارع سابونيان في طهران.

في مدينة كرمانشاه، تم تسجيل قيام السلطات بإطلاق الغاز المسيل للدموع باتجاه تجمعات كبيرة بينما كانت الحشود تهتف "عار، عار!"

في بعض المناطق، بما في ذلك شارع الجمهورية في طهران ، تم تسجيل متظاهرين نجحوا في دفع السلطات إلى الوراء، مما أجبر شرطة النظام على التراجع.

بينما بدأ الخلاف بسبب التدهور السريع لقيمة الريال، أتاح اندلاع الاحتجاجات للمتظاهرين فرصة التعبير عن استيائهم من سياسة النظام. ففي شارع الملا صدرا بطهران، سُجّلت مقاطع فيديو نشرها إعلاميون معارضون وهم يهتفون بشعار "لا غزة ولا لبنان، سأضحي بحياتي من أجل إيران".

العملة الإيرانية خسرت 90% من قيمتها

كتبت الصحفية الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد، التي كانت هدفاً لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل النظام: "ما نشهده في إيران الآن ليس احتجاجاً اقتصادياً معزولاً. إنه تحدٍ عميق وخطير آخر لشرعية الجمهورية الإسلامية".

"نعم، السبب المباشر هو الانهيار الاقتصادي. فقدت العملة الإيرانية ما يقرب من 90 بالمائة من قيمتها منذ عام 2018. عندما تنهار الأموال، تنهار الأكاذيب أيضاً."

انخفضت العملة إلى 1.4 مليون ريال لكل دولار أمريكي يوم الثلاثاء، وفقًا لمنصات التداول الخاصة، وهو أدنى مستوى قياسي بعد أن بدأت العام عند 817500 ريال لكل دولار أمريكي.

وتُعد هذه الاحتجاجات الأكبر التي تشهدها إيران منذ أن قتل النظام الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً أثناء احتجازها بعد أن تم اعتقالها لارتدائها غطاء الرأس بشكل غير صحيح.

وقد أدى ارتفاع التضخم، وانهيار الريال، وسياسة طهران في تمويل الجماعات الإرهابية على حساب القضايا الداخلية، وتفاقم أزمة المياه في البلاد، إلى زرع بذور الاضطرابات، كما أشار إلى ذلك تحليل أجرته شبكة CNN بقلم مصطفى سالم.

بينما حاولت السلطات يوم الاثنين إلقاء اللوم في الاضطرابات على الدول المعادية ، قام النظام بتغيير استراتيجيته مع المتظاهرين، وفقًا لرويترز.

"إنّ معيشة الشعب هي شاغلي اليومي. لدينا إجراءات أساسية على جدول الأعمال لإصلاح النظام النقدي والمصرفي والحفاظ على القدرة الشرائية للشعب"، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. "لقد كلّفتُ وزير الداخلية بالاستماع إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال الحوار مع ممثليهم، حتى تتمكن الحكومة من العمل بكلّ ما أوتيت من قوة لحلّ المشاكل والاستجابة بمسؤولية".

عقب صدور المرسوم العام، أكد متحدث باسم لجنة توحيد الميزانية الإيرانية أن رواتب الحكومة سترتفع بنسبة 30% العام المقبل، بدلاً من نسبة 20% التي كانت مقررة في الأصل.

وقد استقال بعض أعضاء الحكومة النظامية أيضاً، مُعللين ذلك بالاضطرابات. وقال مسعود بيزكيان، عضو المجلس الإعلامي، لموقع "خبر أونلاين": "لا أريد القيام بمبادرة علنية، ولكن في ظل الانتقادات الواسعة التي أسمعها من الناس في الشوارع والأسواق في الأيام والشهور الأخيرة، لا أستطيع الدفاع عن الحكومة".

الاعتداء على الطلاب المتظاهرين

في حين بدا أن طهران قد اتخذت موقفاً أكثر تفهماً تجاه الغضب الشعبي العارم، إلا أن ردود الفعل في جامعات البلاد كانت أكثر عنفاً بشكل ملحوظ. فقد أفادت وكالة أنباء إيران الدولية بإصابة طالب بجروح خطيرة ونُقل إلى المستشفى بعد أن هاجمت قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني تجمعاً للطلاب قرب جامعة أمير كبير في طهران.

كما ورد أن موبين أمينيان، وهو طالب جامعي في الهندسة الكيميائية؛ وشاهين شوكوهي، وهو طالب دكتوراه في علم الاجتماع؛ وعارف هادي نجاد، وهو طالب جامعي في الفلسفة؛ وماني عيدي، وهو طالب جامعي في الفلسفة، قد تم اعتقالهم أيضاً في الحرم الجامعي بوسط طهران.