إيلاف من مسقط: أعربت سلطنة عُمان، يوم الثلاثاء، عن تأييدها الكامل للمواقف الداعية إلى خفض التصعيد واحتوائه، وإنهاء مسببات الأزمة من جذورها، مشددة على أهمية احترام سيادة الجمهورية اليمنية وأمنها واستقرارها وإرادة أبنائها، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية توافقية تُسهم في تحقيق السلام والوئام للجميع.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية العُمانية، على خلفية متابعتها للتطورات المتعلقة باليمن، وما شهدته من تصعيد سياسي وميداني خلال الأيام الأخيرة في مناطق عدة من البلاد.

وأكد البيان على استمرار موقف سلطنة عُمان الداعي إلى ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة في معالجة الأزمة، داعية إلى اعتماد الحوار والتفاهم الأخوي كوسيلة لمعالجة جميع القضايا، بما يُسهم في تحقيق التراضي والتفاهم المنشود.

وشددت الخارجية العُمانية على أن هذا المسار من شأنه أن يخدم أمن ومصلحة اليمن، ويُسهم في تعزيز الأمن الوطني لدول الجوار، مشيرة إلى أن الموقف العُماني يستند إلى مبادئ راسخة في عدم التدخل، والعمل على تهيئة بيئة سلمية مستقرة تضمن مصالح الجميع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأزمة اليمنية تطورات متسارعة، وسط تباينات إقليمية وتوترات عسكرية ألقت بظلالها على جهود التسوية السياسية، في حين تُواصل سلطنة عُمان الاضطلاع بدور دبلوماسي بارز في التقريب بين وجهات النظر، والدفع نحو التهدئة.