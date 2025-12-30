إيلاف من القاهرة: أعلنت جمهورية مصر العربية أنها تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، في ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها الأزمة خلال الأيام الأخيرة، خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي بأنها تجري اتصالات مكثفة على أعلى المستويات، وعلى مدار الساعة، مع كافة الأطراف المعنية، في محاولة للمساهمة في احتواء التصعيد.

وأكدت مصر، في البيان ذاته، ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع تطورات الوضع الراهن، مشددة على ضرورة إعلاء قيم الأخوّة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن والمنطقة.

وأعربت الخارجية المصرية عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والإماراتية في التعامل البناء مع التطورات، مشيدة بما وصفته بـ"الحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق".

وفي سياق متصل، أكدت مصر أنها لن تدخر جهدًا في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في السعودية والإمارات، إضافة إلى الجانب اليمني وباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وذلك للمساهمة في خفض التصعيد، وتهيئة الأرضية اللازمة للتوصّل إلى حل شامل.

وشدد البيان على أن التحركات المصرية تهدف إلى تمهيد الطريق أمام تسوية سياسية شاملة في اليمن، تستجيب لطموحات الشعب اليمني الشقيق في مستقبل آمن ومزدهر، وتُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

◀ تصعيد ميداني حاد... وتحرك سياسي محتدم

وتأتي التصريحات المصرية بعد تصاعد حاد في الأزمة اليمنية مع نهاية عام 2025، خصوصًا في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث برزت إلى العلن خلافات علنية بين السعودية والإمارات، وهما الحليفان الرئيسيان في "تحالف دعم الشرعية" الذي تشكّل عام 2015 لمواجهة جماعة الحوثي.

وشهدت المنطقة تطورًا خطيرًا تمثّل في شنّ قوات التحالف بقيادة سعودية غارات جوية على ميناء المكلا في حضرموت، قالت الرياض إنها استهدفت خلالها شحنة أسلحة وعربات مدرعة وصلت من ميناء الفجيرة الإماراتي، دون تنسيق مسبق، وكانت موجّهة إلى قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالية.

وعلى إثر تلك الغارات، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حالة طوارئ لمدة 90 يومًا، ترافقت مع إلغاء اتفاق دفاعي مع الإمارات، ومطالبة أبوظبي بسحب قواتها خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى فرض حظر جوي وبحري مؤقت في المناطق المتضررة.