إيلاف من لندن: لا تزال تفاصيل جديدة تتكشف بعد نشر 20 ألف ملف متعلق بالمتخرش الجنسي الأميركي المتوفى جيفري إبستين، والذي جاء بعد تسريب أولي عن دونالد ترامب.

ووفقًا للوثائق، أرسل أندرو بريدًا إلكترونيًا إلى المتحرش بالأطفال المتوفى، طالبًا توضيح عدم تورطه في أي ادعاءات. تابع آخر المستجدات.

وكان أندرو جُرد من جميع ألقابه في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن جددت مذكرات السيدة جيوفري، التي نُشرت بعد وفاتها، الاهتمام بعلاقاته. إلى إبستاين وماكسويل.

رسائل بريد الكتروني

ونُشرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي اليوم، سلسلة رسائل بريد إلكتروني متبادلة على ما يبدو بين جيفري إبستين وأندرو ماونتباتن-وندسور، وهي تعود إلى تاريخ مارس 2011، والتي تتضمن أيضًا غيسلين ماكسويل.

أُحيلت إلى ماكسويل في البداية استفسار صحفي من صحيفة "ميل أون صنداي" من شخص يُدعى مارك كوهين، الذي قال لها: "للعلم، متابعةً لرسالتي الإلكترونية هذا الصباح. مرة أخرى، لا أنوي الرد إلا إذا وجهتموني بخلاف ذلك."

بعد إعادة توجيه البريد الإلكتروني من ماكسويل إلى إبستين، ثم من إبستين إلى شخص مُدرج باسم "الدوق" في 4 مارس 2011، يبدو أن أندرو يرد: "ماذا؟ لا أعرف أي شيء من هذا. كيف ترد؟"

ويظهر التسلسل أن إبستين يرد: "وصلتني الرسالة منذ دقيقتين. طلبت من محامين إرسال رسالة. لست متأكدًا... إنها سخيفة ومُضحكة للغاية، لست متأكدًا من كيفية الرد، الشخص الوحيد الذي لم تُمارس الجنس معه كان إلفيس."

ثم يبدو أن أندرو يرد على إبستين قائلاً:"أرجو التأكد من أن كل بيان أو خطاب قانوني ينص بوضوح على أنني لست متورطًا، وأنني لم أكن أعرف شيئًا عن أي من هذه الادعاءات. لا أستطيع تحمّل المزيد من هذا."

لا يزال أندرو يواجه انتقادات بسبب صداقته مع إبستين، لكنه نفى بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليه فيما يتعلق بالمغتصب المتوفى.

صورة أندرو

ويبدو أن جيفري إبستين قد أكد أن أندرو ماونتباتن-وندسور قد التُقطت له صورة مع فيرجينيا جيوفري، وفقًا لرسالة إلكترونية نُشرت حديثًا.

تقول الرسالة التي أرسلها إبستين - الذي يُزعم أنه التقط الصورة -: "نعم، كانت [جيوفري] على متن طائرتي، ونعم، التُقطت لها صورة مع أندرو".

لكن يبدو أن رواية إبستين تتناقض مع تأكيد الأمير السابق بأنه لم يلتقِ قط بالسيدة جيوفري، وإشارته المستمرة إلى أن صورته وهو يلف ذراعه حولها ربما تكون قد خضعت للتلاعب.

نُشرت رسالة يوليو/تموز 2011 الإلكترونية يوم الأربعاء إلى جانب أكثر من 20 ألف صفحة من مراسلات من مرتكب الجرائم الجنسية المُدان وتركة الممول المدان.

مزاعم جيوفري

وزعمت السيدة جيوفري - وهي من أبرز مُتهمي إبستين - أن أندرو مارس الجنس معها ثلاث مرات في سن المراهقة.

أندرو، الذي نفى هذه الادعاءات، توصل إلى تسوية خارج المحكمة مع السيدة جيوفري عام ٢٠٢٢. لم تتضمن هذه التسوية أي اعتراف بالمسؤولية أو اعتذار.

أُرسلت رسالة إبستين الإلكترونية إلى مديرة دعايته، بيغي سيغال، بعد وقت قصير من الكشف عن هوية السيدة جيوفري علنًا في صحيفة "ميل أون صنداي".

كما نشرت الصحيفة صورة لها مع أندرو وجيسلين ماكسويل، التي تقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة ٢٠ عامًا بتهمة الاتجار بالجنس.

وتتناقض رسالة إبستين مع مزاعم أندرو في مقابلة مع برنامج "نيوزنايت" عام ٢٠١٩، حيث أنكر لقاءه بالسيدة جيوفري، وألمح إلى أن الصورة - أو أجزاء منها - ربما تكون مزورة.

وقال أندرو آنذاك: "لا أحد يستطيع إثبات ما إذا كانت تلك الصورة قد تم التلاعب بها أم لا، لكنني لا أتذكر التقاطها على الإطلاق".