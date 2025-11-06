إيلاف من لندن: وجّه الكونغرس الأميركي رسالةً إلى أندرو ماونتباتن وندسور يطلب فيها إجراء مقابلة معه بشأن "صداقته الطويلة" مع الممول جيفري إبستين، المتحرش بالأطفال.

أعلنت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في الكونغرس أنها تُجري تحقيقًا في "عمليات الاتجار بالجنس" التي قام بها الممول الراحل.

وأبلغت اللجنة أندرو: "تسعى اللجنة إلى كشف هويات المتآمرين والمتعاونين مع السيد إبستين، وفهم النطاق الكامل لعملياته الإجرامية".

وقالت: تشير الادعاءات الموثقة جيدًا ضدك، إلى جانب صداقتك الطويلة مع السيد إبستين، إلى أنك قد تكون على دراية بأنشطته ذات الصلة بتحقيقنا|.

وأضافت: "ولضمان العدالة لضحايا جيفري إبستين، نطلب منك التعاون مع تحقيق اللجنة من خلال حضور مقابلة منقولة."

يشار إلى أن الملك البريطاني تشارلز الثالث أعلن يوم الخميس الماضي، تجريد شقيقه الأصغر من ألقابه الملكية، وسط استنكار عام متزايد لارتباط أندرو (65 عاما) برجل المال الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية والذي قضى في زنزانته أثناء انتظار المحاكمة عام 2019.