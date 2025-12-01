إيلاف من واشنطن: ذكرت تقارير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى نيكولاس مادورو إنذارا نهائيا للتخلي عن السلطة على الفور خلال مكالمتهما الأخيرة، لكن الزعيم الفنزويلي رفض ذلك، مطالبا بـ"عفو عالمي" عن نفسه وحلفائه.

وأكد الرئيس الأميركي، الأحد، إجراء المكالمة، وقال للصحفيين: "لا أستطيع أن أقول إنها سارت بشكل جيد أو سيئ، لقد كانت مكالمة هاتفية".

ولم تقدم الحكومة الأميركية والفنزويلية أي تفاصيل إضافية بشأن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال المحادثة غير العادية للغاية، والتي يُعتقد أنها جرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن مصادر قالت لصحيفة ميامي هيرالد إن الرئيس الأميركي أرسل "رسالة صريحة" إلى نظيره من أميركا الجنوبية، الذي يعد محور حملة ضغط مستمرة منذ أربعة أشهر، حيث أمر ترامب بنشر قوات بحرية ضخمة قبالة الساحل الشمالي لفنزويلا.

ونقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله: "يمكنك إنقاذ نفسك وأقرب الناس إليك، ولكن يجب عليك مغادرة البلاد الآن"، وعرض مرورًا آمنًا لمادورو وزوجته وابنه "فقط إذا وافق على الاستقالة على الفور".

مادورو يطلب حصانة دولية

ومع ذلك، ورد أن الرئيس الفنزويلي رفض التنحي عن منصبه على الفور، وقدم سلسلة من المطالب المضادة، بما في ذلك الحصانة الدولية من الملاحقة القضائية، والسماح له بالتنازل عن السيطرة السياسية مع الاحتفاظ بالسيطرة على القوات المسلحة.

ذكرت الصحيفة أنه لم يُجرَ أي اتصال مباشر آخر بين ترامب ومادورو، على الرغم من أن مادورو طلب، بحسب التقارير، مكالمة ثانية نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أعلن ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي "كليًا" . وزعمت صحيفة ميامي هيرالد أن "حكومة مادورو لم تتلقَّ أي رد"، مشيرةً إلى أن المناقشة الأولى جرت بوساطة من البرازيل وقطر وتركيا.

لا لسلام العبيد

وقال مادورو أمام آلاف من أنصاره يوم الاثنين إن فنزويلا لا تريد "سلام العبيد". وأضاف مادورو في تجمع حاشد في كاراكاس: "نريد السلام، ولكن سلامًا مع السيادة والمساواة والحرية! لا نريد سلام العبيد، ولا سلام المستعمرات!".

وعلى الرغم من الادعاءات المسربة بأن ترامب وجه إنذارا نهائيا لمادورو، فإن العديد من المراقبين يشككون في أن الرئيس الأمريكي ينوي دعم هذه التهديدات بعمل عسكري واسع النطاق.

وفي الشهر الماضي، قال مصدر على اتصال منتظم مع كبار المسؤولين الفنزويليين لصحيفة وول ستريت جورنال : "إن مادورو ومعظم حلفائه يعتبرون التهديدات العسكرية الأميركية مجرد خدعة".

منذ انتخابه في عام 2013، نجا الزعيم الفنزويلي من سلسلة من الأزمات، بما في ذلك حملة "الضغط الأقصى" التي شنها ترامب في ولايته الأولى، وعدة جولات من الاحتجاجات الجماهيرية، والانهيار الاقتصادي التاريخي، ومحاولة اغتيال في عام 2018 ، والهزيمة الواضحة في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، والتي يُعتقد على نطاق واسع أن مادورو خسرها أمام الدبلوماسي السابق إدموندو جونزاليس.

رحيل مادورو والهيبة الأميركية

يوم الأحد، حثت صحيفة وول ستريت جورنال إدارة ترامب على مواصلة تصعيد الضغط على فنزويلا، وأعربت عن اعتقادها بأن "عزل مادورو يصب في المصلحة الوطنية الأميركية".

وقالت هيئة تحريرها: "إذا رفض مادورو الرحيل، وتراجع ترامب عن اتخاذ أي إجراء لعزله، فسيكون ترامب ومصداقية الولايات المتحدة الخاسرين".

وفي محاولة للتوصل إلى حل سلمي، عرض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مدينة قرطاجنة الكولومبية كموقع محتمل لإجراء محادثات بين نظام مادورو والمعارضة الفنزويلية.

وفي رسالة إلى أوبك نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الفنزويلية يوم الأحد، اتهم مادورو الولايات المتحدة بالسعي إلى "الاستيلاء على احتياطيات فنزويلا النفطية الضخمة - وهي الأكبر على هذا الكوكب - من خلال الاستخدام المميت للقوة العسكرية".

