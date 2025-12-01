إيلاف من الرباط: نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف، الاثنين، مشروع الدعم الطبي لفائدة المستشفيات العربية في القدس لتعزيز صمود القطاع الصحي في المدينة المقدسة، وذلك بحضور نائب السفير المغربي في فلسطين المهدي بوعنان.

واستفاد من هذا المشروع كل من مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية؛ ومستشفى الأوغستا فكتوريا (المطلع)، ومستشفى الهلال الأحمر في القدس، والمركز الصحي العربي، وعيادات المسجد الأقصى.

واشتملت عملية تسليم المواد الطبية على شحنات من المستلزمات الطبية والأدوية وقنينات الأوكسجين لفائدة أقسام الجراحة والطوارىء في المستشفيات العربية في القدس.

وبهذه المناسبة، أكد نائب السفير المغربي "أن وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميداني للجنة القدس التي يترأسها الملك محمد السادس، تواصل تنفيذ أنشطتها النبيلة والملموسة في مختلف المجالات، وخاصة القطاع الطبي في مدينة القدس".

وقال بوعنان إن "الوكالة سلمت اليوم دفعة جديدة من المستلزمات الطبية بتمويل كامل من المملكة المغربية، لدعم أقسام المستعجلات والجراحة في المستشفيات العربية بالقدس الشريف"، موضحا أن "هذا الدعم المتواصل يأتي في إطار تعزيز صمود القطاع الصحي المقدسي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسكان، ضمن شراكات استراتيجية مع المستشفيات العربية في القدس الشريف".

من جهته، اشار الدكتور عدنان فرهود، نائب المدير العام لمستشفى المقاصد الخيرية، إلى تقديره العميق للدعم الذي تقدمه المملكة المغربية حكومة وشعبا للقطاع الصحي في القدس.

وقال إن "الدفعة الجديدة من الدعم ستسهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة العديد من المرضى وتعزيز قدرة المستشفى على الاستمرار في أداء رسالته الإنسانية".

أما الدكتور داود عابدين، المدير الإداري ومدير المشاريع في مستشفى المقاصد، فقال إن "وكالة بيت مال القدس الشريف قدمت خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع الحيوية، من بينها دعم أهالي غزة الذين تقطعت بهم السبل في القدس خلال الحرب، من خلال توفير الإقامة والاحتياجات الأساسية لهم حتى تمكنوا من العودة".

وأضاف عابدين أن "الدفعة الجديدة التي تم استلامها من المستلزمات الطبية الضرورية، تعد ركيزة أساسية لضمان استمرار خدمات المستشفى، خاصة في ظل التحديات المالية الكبيرة التي يواجهها".

من جانبه، أعرب الدكتور نهاد ادعيس، المدير الطبي لمستشفى الهلال الأحمر، عن تقديره العميق للدعم المغربي المستمر للقطاع الصحي في مدينة القدس.

وأشار ادعيس إلى الدور المهم الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف وكذلك الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، مؤكدا أن هذا الدعم السنوي الكريم يسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة المستشفى على الاستمرار وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمقدسيين.

بدوره، أكد محمود عليان، المدير الإداري في مستشفى الهلال الأحمر، أهمية الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف للمستشفى وخاصة في مجال تزويده بالمواد العاجلة.

وقال إن الوكالة دأبت منذ عام 2006 على تقديم دعم سنوي متواصل للمستلزمات الطبية الطارئة، التي تسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح وضمان استمرار الخدمات الصحية في القدس، إلى جانب تقديم خدمات إنسانية لأهالي الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما الدكتورة خلود الأشهب، مديرة قسم الصيدلة والخدمات الدوائية في مستشفى المطلع، فقالت إن "الدعم المقدم اليوم من وكالة بيت مال القدس لخدمة مرضى المستشفى، الذين يتوافدون من مناطق شمال وجنوب الضفة الغربية، يعد لفتة إنسانية نقدرها"، مؤكدة أن هذا الدعم سيستعمل في أقسام المستشفى المختلفة لخدمة المرضى.

وثمن مدير المركز الصحي العربي، الدكتور أحمد سرور، المجهودات المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف في دعم المركز، منذ عشرين سنة عبر مشروعات متعددة.

وأكد أن للوكالة بصمة واضحة وأثرا مستمرا في استمرارية عمل المركز (والذي يضم عيادتين في باب الساهرة وبلدة العيزرية، إضافة إلى عيادتين في المسجد الأقصى المبارك) وتجويد خدماته، بما يسهم في خدمة المقدسيين وزوار المسجد الأقصى المبارك.

يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، لعبت دورا محوريا في تزويد مستشفيات القدس والمراكز الصحية بالمواد الطبية والأدوية والأجهزة الحديثة لتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة.