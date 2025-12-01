إيلاف من لندن: أفاد تحقيقٌ بأنّ وحدةً من القوات الخاصة البريطانية انتهجت "سياسةً متعمدةً" لقتل الذكور الذين هم في سنّ القتال في أفغانستان، حتى عندما لا يُشكّلون تهديدًا"، وفقا لما كشفه تحقيق.

صرح ضابطٌ كبيرٌ بأنه أثار مخاوفه مع مدير القوات الخاصة البريطانية، ولكن اتُّخذ "قرارٌ متعمدٌ" للتستر عليها.

في مذكرةٍ مؤرخةٍ بـ 7 أبريل/نيسان 2011، حذّر ضابطٌ كبيرٌ مديرَ القوات الخاصة البريطانية من هذه السياسة، مُشاركًا مخاوف قائد الوحدة.

لكنّ الضابط الكبير، المُلقّب بـ N1466، قال إنّ "قرارًا متعمدًا" اتُّخذ للتستر على جرائم حربٍ مُحتملةٍ ارتكبتها الوحدة، المعروفة باسم UKSF1.

صدرت هذه الوثيقة عن لجنة تحقيق أفغانستان بعد أن أدلى أفرادٌ من القوات الخاصة البريطانية بشهاداتهم في جلساتٍ مغلقة.

في المذكرة، وصف N1466 - الذي كان مساعد رئيس الأركان للعمليات في مقر قوات الأمن البريطانية - ما سمعه من قائد الوحدة.

سياسة متعمدة

وحسب قناة (سكاي نيوز) البريطانية، ورد في المذكرة: "شعر أن هذا... ربما سياسة متعمدة لدى الوحدة الفرعية الحالية للاشتباك مع الذكور في سن القتال وقتلهم على الهدف حتى عندما لا يشكلون تهديدًا".

وتابعت: "تواصل معه بعض رجاله الذين رووا له محادثات منفصلة مع أعضاء (مدربين) من قوات الأمن البريطانية الأولى طُرحت فيها مثل هذه الاقتراحات".

وأوضحت المذكرة أن قائد الوحدة "متأكد من دقة ما يسمعه من زملائه".

ومع أن الضابط N1466 أقر بأن الادعاء قد يكون مجرد "إشاعة" أو "مختلق"، إلا أنه قال: "إن السياق لا يدعم أيًا من هذين الادعاءين".

"شائعة قد تُفجر الوضع".

وأضاف: "إن تداول هذه الشائعة بحد ذاته أمرٌ مُستنكر، وفي رأيي، غير مقبولٍ لقيم وديناميكيات قوات الأمن البريطانية - فقد تُفجر الوضع".

"من الواضح، إذا كان وراءها أكثر من مجرد شائعة، فإن عناصر قوات الأمن البريطانية قد انحرفت إلى سلوك أخلاقي وقانوني لا يمكن الدفاع عنه".

واختتم قائلاً: "غريزتي تُشير إلى أن هذا الأمر يستحق تحقيقًا أعمق".

ومع ذلك، زعم الضابط رقم 1466 أن المدير، المعروف في التحقيق باسم N1802، اتخذ "قرارًا واعيًا" بالتستر على جرائم حرب محتملة.

واتهم الضابط الكبير المدير أيضًا بالتحكم في المعلومات المتعلقة بجرائم القتل المزعومة "بطريقة أعتقد أنها تُشير إلى رغبة في إبقائها سرية".

وقال الضابط رقم 1466 إنه شعر بالقلق من أن البيانات المستمدة من عمليات الاحتجاز المتعمد (DDOs)، بما في ذلك عدد الأسلحة التي عُثر عليها مُقارنةً بعدد القتلى من الأعداء، "لم تبدُ ذات مصداقية".

وكان يعتقد أن المدير قد شاركه رأيه، لكنه اختار... للتعامل مع المعلومات "بطريقة تحد من انتشار الضرر خارج المقر".

زعم الضابط أن الوحدة N1802 لم "تتحدث مطلقًا عن أي نشاط إجرامي محتمل"، بل بدأت بدلاً من ذلك مراجعةً للتكتيكات والأساليب والإجراءات (TTPs) التي استخدمتها الوحدة الفرعية المعنية في أبريل 2011.

المراجعة "مجرد تمثيلية"

وفي إفادة شهادته، استذكر الضابط شعوره بأن مراجعة التكتيكات والأساليب والإجراءات كانت بمثابة "تحذير" للوحدة. لكنه قال: "كان من الواضح أنها تمثيلية".

وقال: "كنت متأكدًا في ذلك الوقت، وما زلت متأكدًا، من أن الوحدة N1802 كانت على علم بما كان يحدث على أرض الواقع".

وأضاف: "إن سرعة استجابة الوحدة N1802 وغياب أي ذكر أو تحقيق إضافي في أي نشاط غير قانوني عززا اعتقادي بأنه كان على علم بما كان يجري".

ومن بين الوثائق التي نشرها التحقيق ملخص لمقابلة بين الوحدة N1466 والشرطة العسكرية الملكية (RMP) في أكتوبر. ٢٠١٨.

خلال تبادل المعلومات، وصف الضابط حادثة ذهب فيها أفراد من قوة الأمن البريطانية الأولى لتطهير مجمع سكني، ووجدوا غرفة يختبئ فيها أشخاص تحت ناموسية.

تستر على الحادثة

ويزعم أن الحادثة "تم التستر عليها". وجاء في الوثيقة: "لم يكشفوا عن أنفسهم، لذا أطلقت قوة الأمن البريطانية الأولى النار على الشبكة حتى اختفت تمامًا".

كما "تمّ التستر على الحادثة، ويُزعم أن الشخص الذي أطلق النار مُنح مكافأة ما لجعلها تبدو مشروعة."

كما أوضح N1466 للجنة التحقيق سبب حديثه العلني، قائلاً: "ليس من الولاء لمنظمتكم الوقوف مكتوف الأيدي ومشاهدتها تتدهور".

في تصريحاته، أشار إلى حادثة إطلاق النار المزعومة عام 2012 على طفلين - عمران وبلال، ابني حسين أوزبكزاي وزوجته رقية حليم - كانا في أسرّتهما.

وقال: "أعرف الكثير من زملائي... لم ينضموا إلى قوات الأمن البريطانية لهذا النوع من السلوك، كما تعلمون، أطفال صغار يُطلق عليهم النار في أسرّتهم أو يُقتلون عشوائيًا.

"إنه ليس أمرًا خاصًا، وليس من صفوة النخبة، وليس ما ندافع عنه، ولا أعتقد أن معظمنا يرغب في التغاضي عنه أو التستر عليه."

وأضاف: "حتى لو كنتَ تؤمن بفكرة أن معظم القتلى كانوا من مقاتلي طالبان، وهو ما لا أؤمن به... فإن عمران وبلال، اللذين كانا يبلغان من العمر عامًا ونصفًا وثلاثة أعوام، لم يكونا كذلك بالتأكيد".

واختتم حديثه قائلاً: "تتميز وحدات قوات الأمن البريطانية، ولا سيما وحدة الأمن البريطانية الأولى، بتاريخها المشرف؛ وبالمآثر الشجاعة والاستثنائية التي حققها أفرادٌ مميزون بحق.

وقال: "النشاط الذي ناقشناه في الأيام القليلة الماضية لا يتناسب مع ذلك، وبطريقةٍ ما، أصبح عدد القتلى ومدة الاستجابة للمناورات المعيار الذي يُقيّم به الناس أنفسهم."

حملة قتل

تزعم عائلات أفغانية أن قوات الأمن البريطانية شنت "حملة قتل" ضد المدنيين، وأن كبار الضباط والموظفين في وزارة الدفاع "سعوا لمنع إجراء تحقيق كافٍ".

عملية نورثمور، وهي تحقيق بتكلفة 10 ملايين جنيه إسترليني أُطلق عام 2014 للنظر في مزاعم إعدامات نفذتها القوات الخاصة، بما في ذلك إعدامات أطفال، لم تُسفر عن أي ملاحقات قضائية.

وأدى تحقيق أجرته الشرطة الملكية البريطانية، والمعروف باسم عملية سيسترو، إلى إحالة ثلاثة جنود إلى هيئة الادعاء العسكري، ولكن لم يُحاكم أي منهم مرة أخرى.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "الحكومة ملتزمة تمامًا بدعم التحقيق المستقل المتعلق بأفغانستان في إطار عمله، ونحن ممتنون للغاية لجميع موظفي الدفاع السابقين والحاليين الذين قدموا أدلة حتى الآن.

وقال: كما نواصل التزامنا بتقديم الدعم الذي تستحقه قواتنا الخاصة، مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة اللتين يتوقعهما الشعب البريطاني بحق من قواته المسلحة.

* أعدت هذه المادة من قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/uk-special-forces-unit-had-deliberate-policy-to-kill-fighting-aged-males-in-afghanistan-inquiry-told-13477589