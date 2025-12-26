حدّد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بداية العام المقبل موعداً لبدء إبدال العملة القديمة بأخرى جديدة، وذلك في إطار خطة لإحلال العملات الصادرة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد لتعزيز قيمة العملة.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنعاش الاقتصاد بعد حرب استمرت أكثر من عقد وعقوبات دولية وعزلة مالية تسببت في إضعاف بالغ للعملة السورية.

وقال حصرية "أبارك بصدور المرسوم رقم 293 لعام 2025، المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة، في محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة".

وأضاف "منح المرسوم مصرف سوريا المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، وحدد الأول من كانون الثاني/يناير 2026 موعداً للبدء بعملية الاستبدال".

وفي آب/أغسطس، كشف الحاكم أن بلاده تعتزم إبدال الأوراق النقدية المتداولة بأخرى جديدة مع حذف صفرين منها، موضحاً أنه سيصار إلى طبع ست فئات جديدة.

وفقدت الليرة السورية أكثر من 99 في المئة من قيمتها منذ اندلاع الحرب في 2011.

ووصل سعر الصرف الآن إلى قرابة 11 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنة مع 50 ليرة قبل الحرب.

وكان سعر الصرف يراوح عند مستوى 15 ألفاً في الأشهر التي سبقت إسقاط حكم الأسد.

ويضطر السوريون لحمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية في حقائبهم أو في أكياس بلاستيكية من أجل تلبية احتياجاتهم.

وتعد فئة الخمسة آلاف الأعلى بين الفئات المتداولة في السوق حالياً.

Getty Images رجل يحمل كيساً من الليرات السورية بعد استبدال الدولار الأمريكي في مصرف سوريا المركزي في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024

أبدى بعض المصرفيين مخاوف من أن يؤدي إصدار عملة جديدة لتأجيج التضخم ومفاقمة تدهور القوة الشرائية للعملة في يد السوريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار. لكن حصرية قال إن عملية الاستبدال ستكون "سلسة ومنظمة".

وأضاف أن مؤتمرا صحفياً سيعقد في 27 ديسمبر/كانون الأول لشرح اللوائح والآليات الدقيقة للعملية.

Reuters أكوام من الليرات السورية داخل متجر لصرف العملات في أعزاز في سوريا في 3 فبراير/شباط 2020

وفر الأسد من سوريا إلى روسيا في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد أن تمكنت جماعات سابقة من المعارضة المسلحة من السيطرة على دمشق إثر هجوم مباغت استمر لمدة ثمانية أيام وأنهى حكم عائلة الأسد الذي امتد لأكثر من ستة عقود ووضع أيضاً حداً لحرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً.

واحتفل سوريون هذا الشهر بالذكرى الأولى للإطاحة بالأسد في العديد من المدن الكبرى في البلاد.