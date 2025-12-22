إيلاف من نيويورك: قامت شركة نتفليكس بإعادة تمويل جزء من قرض بقيمة 59 مليار دولار، كان قد تم ترتيبه لدعم استحواذها المحتمل على شركة وارنر براذرز ديسكفري، وفقاً لإفصاح تنظيمي صدر يوم الاثنين.

وفازت نتفليكس في مزاد تنافسي على أصول وارنر بروذر ديسكفري، متفوقة على عروض منافسة بينها عرض نقدي غير مرغوب فيه بقيمة 108.4 مليار دولار من شركة باراماونت سكاي دانس، التي اقترحت 30 دولاراً للسهم الواحد لشراء كامل أعمال وارنر بروذر ديسكفري.

تُستخدم هذه النوعية من القروض عادةً لتوفير تمويل قصير الأجل للمعاملات الكبيرة، ويتم لاحقًا استبدالها بقروض طويلة الأجل وأرخص تكلفة.

وحصلت شركة البث العملاقة، التي تستعد لواحدة من أضخم صفقات الإعلام في التاريخ، على تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 5 مليارات دولار، وقرضين لأجل محدد بقيمة 10 مليارات دولار لكل منهما، ليتبقى حوالي 34 مليار دولار من التمويل المؤقت ليتم توزيعها.

سيتم استخدام العائدات لسداد الجزء النقدي من الصفقة، والرسوم والمصاريف ذات الصلة، وقد تُستخدم أيضًا لإعادة التمويل ولأغراض الشركة العامة.

على الرغم من أن مجلس إدارة وارنر براذرز أشار إلى أن عرض باراماونت يقدم قيمة فورية أعلى، إلا أنه أكد مجددًا دعمه لصفقة نتفليكس، مشيرًا إلى مزايا استراتيجية فائقة وضمان التمويل.

من المتوقع إتمام الصفقة، التي تشمل HBO وHBO Max، بعد أن تفصل شركة Warner Bros وحدة شبكاتها العالمية في الربع الثالث من عام 2026.

وقد أعلنت الشركة عن عملية الفصل في منتصف عام 2025 لفصل أصول البث المباشر والاستوديوهات سريعة النمو عن شبكاتها التقليدية، مما يسمح لكل وحدة بالتركيز على استراتيجيات محددة وتعزيز قيمة المساهمين.

وكانت نتفليكس قد حصلت مبدئيًا على قرض مؤقت بقيمة 59 مليار دولار في 4 ديسمبر (كانون الأول) لضمان استقرار التمويل اللازم لعرضها للاستحواذ على وارنر بروذرز ديسكفري Warner Bros Discovery.

باراماونت تدعم الملياردير اليسون

من جانبها أكدت شركة باراماونت سكاي دانس يوم الإثنين دعم الملياردير لاري اليسون في عرض معدل لشركة وارنر براذرز ديسكفري، في خطوة جاءت رداً واضحاً على التساؤلات التي أثيرت من قبل مجلس إدارة وارنر براذرز ديسكفري.

وقالت الشركة في بيان صحفي: «وافق لاري إليسون على تقديم ضمان شخصي غير قابل للإلغاء بقيمة 40.4 مليار دولار من تمويل الأسهم للعرض وأي دعاوى تعويضية ضد باراماونت».

وأضافت باراماونت أن إليسون، والد الرئيس التنفيذي لباراماونت ديفيد إليسون، وافق أيضاً على عدم إلغاء صندوق إليسون العائلي أو نقل أصوله بطريقة تؤثر سلباً خلال فترة الصفقة المرتقبة.

تقدم باراماونت سكاي دانس 30 دولاراً للسهم الواحد نقداً بالكامل لشراء وارنر براذرز ديسكفري في محاولة عدائية تهدف لمنافسة اتفاقها مع نتفليكس. ومن الجدير بالذكر أن باراماونت لم ترفع عرضها يوم الإثنين، مؤكدة أنها ترى أن صفقتها أفضل، رغم أنها رفعت رسوم الانسحاب المقترحة لتساوي عرض نتفليكس.

وكانت وارنر براذرز ديسكفري قد وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على بيع أصولها الاستوديو والـ«ستريمينغ» لشركة نتفليكس في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 83 مليار دولار على أساس قيمة المنشأة.

بينما تسعى باراماونت لشراء كامل وارنر براذرز ديسكفري، بما في ذلك محفظتها من الشبكات التلفزيونية، وتقول إن عرضها يأتي بقيمة منشأة تبلغ 108.4 مليار دولار.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس إدارة وارنر براذرز ديسكفري صاموئيل دي بيازا لـ CNBC إن المجلس لديه مخاوف بشأن الدعم المفترض من مؤسس شركة أوراكل لاري إليسون في العرض.

وأوضح دي بيازا: «لم نكن واثقين من أن أحد أغنى الأشخاص في العالم سيكون موجوداً عند إتمام الصفقة. إتمام صفقة أمر جيد، ولكن إتمامها بنجاح أفضل».

وارتفعت أسهم وارنر براذرز ديسكفري بنسبة 4% في تداولات ما قبل السوق يوم الإثنين، بينما زادت أسهم باراماونت بنسبة 2%.

