إيلاف من الرياض: في عالم المال والأعمال قليل من العائلات التي تتمكن من الجمع بين التواضع والهيمنة الاستثمارية، لكن الشقيقتين العليان، لبنى وحذام العليان، فعلتا ذلك ببراعة استثنائية.

لم ترثا فقط ثروة عائلية، بل حوّلتاها إلى إمبراطورية استثمارية عالمية تمتد من السعودية إلى أهم عواصم المال في العالم، بما في ذلك "وول ستريت".

تقدر ثروة "مجموعة العليان" اليوم بأكثر من 50 مليار دولار، فيما تشير توقعات في أروقة المال الأميركية إلى احتمال أن تتجاوز 100 مليار دولار.

وعلى الرغم من هذا النفوذ الكبير تظل المجموعة بعيدة عن الأضواء، تعمل بهدوء وكفاءة كما لو كانت صندوقاً سيادياً خاصاً، وفقاً لتقرير "العربية بيزنس".

استثمارات عالمية

بحسب تقرير "بلومبرغ"، تمتلك "مجموعة العليان" محفظة أسهم أميركية تقدر بـ13 مليار دولار، تشمل استثمارات في "بلاك روك"، "جي بي مورغان"، "مايكروسوفت"، "أمازون" و"ألفابت".

يضاف إلى هذه الاستثمارات أخرى ضخمة في الأسهم الخاصة والدخل الثابت والعقارات الممتدة من مانهاتن إلى لندن ودبي.

نشاط محلي قوي

على الأرض السعودية، تعمل المجموعة في مجالات صناعية وتجارية متعددة، بدءاً من تعبئة "كوكاكولا" وتشغيل مطاعم "برغر كينغ". كما تعمل الشركة في تقديم خدمات لقطاع النفط، مما يجعلها لاعباً محورياً في الاقتصاد المحلي.

رحلة نجاح

بدأت قصة العليان عام 1947، عندما رهن والدهما المؤسس سليمان العليان منزله بمبلغ 8 آلاف دولار للفوز بعقد نفطي، لتنطلق رحلة من موظف بسيط في "أرامكو" إلى مؤسس واحدة من أقوى العائلات الاستثمارية في العالم.

بعد وفاة المؤسس عام 2002، لعبت لبنى وحذام دوراً محورياً في إدارة الأعمال؛ حيث قادت لبنى عمليات الشرق الأوسط، بينما تولت حذام إدارة "Olayan America". درستا في أميركا وأصبحتا قياديتين عالميتين في مجال الاستثمار، بما في ذلك مجالس إدارة كبرى الشركات.

إدارة احترافية وسط الأزمات

حتى بعد الخسائر الكبيرة في انهيار "Credit Suisse"، واصلت المجموعة عملها دون هلع أو ارتباك، بفضل معايير حوكمة مؤسسية عالية واحترافية غير معتادة في الشركات العائلية.

اليوم، تُعد لبنى وحذام مستشارتين مفضلتين لكبار رؤساء البنوك لفهم السوق السعودية، التي تمثل اقتصاداً بقيمة 1.3 تريليون دولار، مما يفتح أمام المستثمرين الأبواب نحو المستقبل بثقة.