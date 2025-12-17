أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أمر بفرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد صُنفت كمنظمة إرهابية أجنبية، واتهمها بسرقة أصول أمريكية، فضلاً عن "الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر".

وأضاف: "لذلك، أُصدر اليوم أمراً بفرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها".

جاءت تصريحاته بعد أسبوع من قيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.

من جهتها، وصفت الحكومة الفنزويلية إعلان الرئيس الأميركي بأنه "غير عقلاني" و"تهديد بشع". وكتبت الحكومة في بيان: "يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا".

وفي منشوره، قال ترامب إن فنزويلا "محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم حشده في تاريخ أمريكا الجنوبية". وأضاف أن ذلك الأسطول "سيزداد حجماً وسيكون مختلفاً عن أي شيء رأوه من قبل".

كما اتهم ترامب حكومة مادورو باستخدام النفط المسروق "لتمويل أنشطتها، وإرهاب المخدرات، والاتجار بالبشر، والقتل، والاختطاف".

وقد اتهمت إدارة ترامب فنزويلا مراراً وتكراراً بتهريب المخدرات. ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، قتل الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 90 شخصاً في غارات على قوارب، زعم أنها كانت تحمل الفنتانيل ومخدرات أخرى غير مشروعة إلى الولايات المتحدة.

وفي الأشهر الأخيرة، نشرت الولايات المتحدة سفناً حربية في المنطقة.

وبدورها، اتهمت فنزويلا - التي تضم بعضاً من أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم - واشنطن بالسعي إلى سرقة مواردها.

وقد عارضت الولايات المتحدة، في عهد كل من ترامب والرئيس السابق جو بايدن، حكومة مادورو لسنوات، وضغطت من أجل إزاحته من خلال فرض عقوبات صارمة.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ست سفن أخرى قالت إنها كانت تحمل نفطاً فنزويلياً.

وفُرضت عقوبات أيضاً على بعض أقارب الرئيس مادورو، وعلى شركات مرتبطة بما وصفته الولايات المتحدة بنظامه غير الشرعي.

قبل ذلك بيوم، أعلنت الولايات المتحدة أنها صادرت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.

وصرح البيت الأبيض بأن السفينة المصادرة، المسماة "سكيبر"، كانت متورطة في "تهريب النفط" وسيتم نقلها إلى ميناء أمريكي.

ونددت الحكومة الفنزويلية بالعملية، حيث قال مادورو إن الولايات المتحدة "اختطفت الطاقم" و"سرقت" السفينة.

وكانت الولايات المتحدة قد عززت وجودها العسكري في البحر الكاريبي، الذي يحد فنزويلا من الشمال، في الأيام التي سبقت العملية.

وشمل ذلك نشر آلاف الجنود وحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" - أكبر حاملة طائرات في العالم - على مسافة تتيح توجيه ضربات إلى فنزويلا.