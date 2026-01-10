إيلاف من القاهرة: أعلنت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يستعد لصرف دفعة جديدة من حزمة الدعم الاقتصادي المخصصة لمصر والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو.

جاء ذلك خلال لقاء جمع كالاس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الشريحة الثانية من الدعم المالي، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو (ما يعادل نحو 55.2 مليار جنيه مصري)، سيتم صرفها خلال الأيام المقبلة، وفق بيان للرئاسة المصرية السبت.

وتأتي هذه الدفعة ضمن حزمة تمويلية شاملة يمتد تنفيذها من 2024 حتى 2027، تشمل 5 مليارات يورو في شكل مساعدات مالية كلية، سبق أن تلقت مصر جزءاً منها، ولا تزال ثلاث دفعات متبقية حتى نهاية الفترة المحددة. ويأمل الجانب المصري في استلام الشريحة الثانية بعد نجاح اتفاقه مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة الشهر الماضي.

وأشار البيان إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة بعد رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.

من جهتها، أكدت كالاس تقدير الاتحاد الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في المجالات المختلفة، والذي تجسد في انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر 2025. كما أعربت عن تطلع الاتحاد إلى إطلاق أول حوار مصري-أوروبي في مجالات الأمن والدفاع، المقرر في مارس 2026.

وتناول اللقاء تعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

