سجّل سعر الذهب رقماً قياسياً جديداً آخر، بالتداول للمرّة الأولى فوق 4,400 دولار (3,275 جنيهاً إسترلينياً) للأونصة.

وجاء ارتفاع المعدن النفيس مدفوعاً بتوقعات أنْ يقوم البنك المركزي الأمريكي بمزيد من الخفْض لمعدلات الفائدة في العام الجديد 2026، بحسب محللين.

وكانت تداولات الذهب بدأت عام 2025 عند 2,600 دولار للأونصة، قبل أن يزيد طلب المستثمرين على المعدن الثمين وسلع أخرى باعتبارها "أصول الملاذ الآمِن"، وذلك في ظل توترات جيوسياسية، وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية، فضلاً عن توقعات بخفض معدلات الفائدة.

وإلى جانب الذهب، ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى – كالفضة والبلاتينيوم.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية يوم الاثنين ارتفاعاً عن 4,420 دولاراً قبل أن يشهد تراجعاً.

وارتفع سعر الذهب خلال العام الجاري بأكثر من 68 في المئة – عند أعلى نسبة منذ عام 1979، بحسب أدريان آش، مدير الأبحاث لدى بوليون فولت لخدمات الاستثمار في الذهب.

وشهد التداوُل على الذهب خلال عام 2025 تأثراً قوياً بمعدلات الفائدة وبالتوترات الجيوسياسية والحروب، ما ساعد على رفع سعر المعدن النفيس، وفقاً لأدريان آش.

وفي ذلك قال آش: "إن سياسات الرئيس ترامب كان لها تأثير حقيقي على سوق المعادن النفيسة – وقد شهدنا كيف جنّ جنون الذهب هذا العام".

وأوضح آش: "شهدنا الحرب التجارية، والهجوم على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فضلا عن التوترات الجيوسياسية – كل هذا فعله ترامب".

وتعني التوقعات بمزيد من الانخفاض في معدل الفائدة، مزيداً من انخفاض العوائد من الاستثمار في السندات على سبيل المثال، وهو ما يدفع المستثمرين إلى سِلع كالذهب والفضة بحثاً عن عائد، فضلاً عن البحث عن تنويع لمحافظهم الاستثمارية.

وثمة إجماع الآن بين مُحللي السوق على أن الولايات المتحدة ستقوم بخفض معدلات الفائدة مرّتين خلال العام المقبل 2026.

وثمة عامل آخر يؤجج الطلب على الذهب، وهو سعي البنوك المركزية حول العالم إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب كملاذ آمن في مواجهة الاضطرابات السياسية، وإلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وإلى تنويع محافظها الاستثمارية – طبقاً لمحللين من غولدمان ساكس، يتوقعون استمرار هذا التوجّه على مدار 2026.

ويمكن تفسير الزيادة المطّردة في أسعار الذهب على مدار العام بأن المتداولين يرون في ذلك وسيلة لتأمين أنفسهم ضد مخاطر التضخم والاضطرابات الاقتصادية - وفقاً لأنيتا رايت، المديرة المالية المعتمدة لدى ريبِل وِلث مانِجمنت.

تقول رايت: "عندما تبدأ الثقة تهتز في استقرار الأصول المالية والسياسات، ينعكس ذلك على تداولات الذهب قبل غيره من المعادن - نظراً لكونه المعدن النقدي الأساسي".

أيضاً، أسهم انخفاض سعر الدولار الأمريكي في ارتفاع أسعار الذهب؛ إذ ترك الذهب أرخص ثمناً بالنسبة للمشترين في الخارج.

ولم يكن الذهب وحده، فقد سجلت معادن نفيسة أخرى أسعاراً قياسية لم تقربها منذ سنوات؛ وتداول المستثمرون الفضة عند 69.44 دولاراً للأونصة يوم الاثنين.

وعلى مدار عام 2025 وحتى الآن، سجلت أسعار الفضة ارتفاعاً بنسبة 138 في المئة مقارنة بالعام الماضي، فيما سجلت أسعار البلاتينيوم أعلى ارتفاع لها في 17 عاما – متجاوزة بذلك أداء الذهب بفارق كبير، وقد أسهم في ذلك ما يحيط بتداول البلاتينيوم من قيود قوية ونقصٍ في المعروض، بحسب محللين.

وبخلاف الذهب، تحظى المعادن النفيسة الأخرى باستخدامات واسعة في قطاعات الصناعة – ما يزيد الطلب عليها.

وعلى صعيد آخر، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً يوم الاثنين، على خلفية إصدار الولايات المتحدة أمراً الأسبوع الماضي بـ"فرض حصار" على ناقلات نفط تخضع لعقوبات بما يمنعها من دخول البلاد أو مغادرتها.

وارتفع سعر خام برنت 53 سنتاً وصولاً إلى 60.99 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع سعر النفط الأمريكي بنسبة 1.6 في المئة إلى 57.40 دولاراً. وسط توقعات بانخفاض سعر هذين الخامين بنهاية 2025 إلى ما دون السعر الذي بدءا به العام نفسه.